आता येथेही होणार कोरोनाग्रस्तांवर उपचार

बिजवडी (जि. सातारा) : मायणी (ता. खटाव) येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये कोविड हेल्थ सेंटर सुरू करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचारही सुरू करण्यात आले आहेत. आमदार जयकुमार गोरे यांच्या परिश्रमातून आणि संकल्पनेतून अद्ययावत हॉस्पिटलमध्ये सुसज्ज कोविड वॉर्ड तयार करून मेडिकल आणि पॅरामेडिकल स्टाफ सज्ज ठेवण्यात आला आहे. दुष्काळी खटाव तालुक्‍यात ही सोय उपलब्ध झाल्याने माणदेशातील ग्रामीण रुग्णांच्या समस्या दूर झाल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढल्याने आरोग्य यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनावरील ताण वाढला आहे. सातारा, कऱ्हाड येथे कोविड 19 उपचार केंद्रात बेड उपलब्ध होणेही मुश्‍कील झाले आहे. जिल्ह्यातील विलगीकरण कक्षही क्षमतेने भरले आहेत. मायणी येथील छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीच्या रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ऍण्ड हॉस्पिटल, तसेच इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स ऍण्ड रिसर्च सेंटरमध्ये सुरुवातीला कोविड संशयितांसाठी क्वारंटाइन वॉर्ड तयार करण्यात आला होता. आयसीयू वॉर्डही सज्ज ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आणि संस्थेचे अध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे यांची सातारा येथे गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. मायणी मेडिकल कॉलेजमध्ये कोविड 19 हेल्थ सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय त्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर आमदार गोरे, संस्थापक डॉ. एम. आर. देशमुख, सचिव सोनिया गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुसज्ज कोविड वॉर्ड तयार करण्यात आला. मेडिकल आणि पॅरामेडिकल स्टाफही सज्ज ठेवण्यात आला आहे. प्रांताधिकारी अश्‍विनी जिरंगे, तहसीलदार अर्चना पाटील, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. युनुस शेख आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने कोरोना बाधित रुग्णांवर मायणी मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या येथे 25 कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला सर्व आरोग्य सुविधा एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी मायणी मेडिकल कॉलेजमध्ये सिटीस्कॅन, डायलिसिस, एमआरआय, कॅथलॅब अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. माण, फलटण, खटावसह सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील जनतेला या हॉस्पिटलच्या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.

हॉस्पिटल उभारणीचे स्वप्न साकारले

माझ्या मतदारसंघातील जनतेला चांगली वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून माझे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी 500 बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल उभारण्याचा माझा मानस होता. मायणी मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही मोठ्या परिश्रमाने अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. डायलिसिस, सिटीस्कॅन, एमआरआय, तसेच हृदयरोग रुग्णांसाठी कॅथलॅब अशा सर्व सुविधा आमच्या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होत आहेत. एकाच वेळी पाचशे रुग्णांवर उपचार होणारे हॉस्पिटल साकारण्यात आल्याचे समाधान, असेही आमदार गोरे यांनी यानिमित्ताने सांगितले.

