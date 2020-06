गिरिस्थानावरही जाणवतेय कोरोनाची धास्ती

महाबळेश्‍वर (जि. सातारा) : मुंबई येथून गावाकडे येणाऱ्यांची संख्या वाढली तेव्हा जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा सीमा सील केल्या आणि त्याचवेळी ग्रामसमित्यांनी अशा लोकांना वेगवेगळ्या जागी क्वारंटाइन करण्यास सुरवात केली. अशाच क्वारंटाइन केलेल्या लोकांना हळूहळू कोरोनाची बाधा झाल्याचे पुढे आले. सुदैवाने ही सर्व मंडळी क्वारंटाइनमध्ये असल्याने कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झाला नाही. गेले चार दिवस एकही कोरोनाचा रुग्ण महाबळेश्वर तालुक्‍यात आढळला नाही. त्यामुळे महाबळेश्वर येथे कोरोनाची साखळी खंडित झाल्याचे वाटत असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई येथून आलेल्या दाभे गावातील एका महिलेचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आणि महाबळेश्वरकरांच्या चिंतेत भर पडली. या महिलेमुळे तालुक्‍यातील कोरोना रुग्णांची संख्या 27 झाली आहे. यापैकी नऊ जण कोरोनामुक्त झाले असून, एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 17 रुग्णांवर पाचगणी येथील कोविड रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याच सेंटरमध्ये जावळी व खंडाळा येथीलही काही रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. या सेंटरमध्ये आज एकूण 45 रुग्ण आहेत. काल महाबळेश्वर येथील काही संशयितांचे स्वॅब घेण्यात आले. या सर्वांचे अहवाल मंगळवारी रात्री येणार असून त्याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, गेले सात दिवस अहोरात्र कोरोना रुग्णांची सेवा करणाऱ्या तीन डॉक्‍टरांच्या पथकाला सुटी देण्यात आली असून या सर्वांना सात दिवसांच्या विश्रांतीसाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्हीआयपी कक्षात ठेवण्यात आले आहे. सात दिवसांनी पुन्हा त्यांना होम क्वारंटाइन करण्यात येणार आहे.

