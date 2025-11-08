Satara News : डामडौलाला फाटा देत संविधानिक मूल्यांचा सन्मान करत; हुतात्म्यांना वंदन करून पार पडला विवाह!

कऱ्हाड : इतिहासाचे स्मरण, हुतात्म्यांना वंदन, संविधानिक मूल्यांचा सन्मान, आणि वृक्षारोपनातुन पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत छत्रपती शाहु विचारांचे अभ्यासक अॅड. संभाजीराव मोहिते यांचे चिरंजीव लेफ्टनंट कमांडर हर्षवर्धन मोहिते आणि सुनिल पाटील यांच्या कन्या प्रियांका हिच्याशी बलवडी (ता. पलूस, जि.सांगली) येथील क्रांती स्मृतीवनात पार पडला. आजच्या दिखाऊपणाच्या आणि खर्चिक लग्नसमारंभांच्या युगात, एका नवदाम्पत्याने समाजासमोर अनुकरणीय आदर्श ठेवला आहे. .बलवडी येथील स्मृतीवनाची स्थापना ज्येष्ठ पर्यावरणवादी संपतराव पवार यांनी १९९२-९३ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ केली होती. या ठिकाणी शेकडो वृक्ष आजही हरित संदेश देत उभे आहेत. त्या वृक्षांच्या साक्षीने नवदाम्पत्याने भारतीय ध्वज, राज्यघटना आणि महापुरुषांच्या प्रतिमांना वंदन करून, वृक्षांना पाणी घालून आणि नवीन रोपांची लागवड करून आपला विवाह पूर्णत्वास नेला. लग्नसोहळ्याला धार्मिक विधी, बँडबाजा, सजावट किंवा घोडा नव्हता पण विचारांचा, जबाबदारीचा आणि संस्कारांचा एक अद्भुत संगम होता. या विवाह सोहळ्यात या क्रांती प्रेरणा विवाह सोहळ्यात हुतात्म्यांच्या स्मृती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. याप्रसंगी पलूस आणि कुंडल महाविद्यालयांतील विद्यार्थी उपस्थित होते. भारतीय सैन्यात अधिकारी म्हणून करिअरची संधी आणि सैन्य दलातील अधिकारी भरतीसाठी करायची तयारी या विषयावर विशेष संवाद आयोजित करण्यात आला होता. .Satara News : पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील मोहिम फत्ते; वाहनधारकांचा जीव पडला भांड्यात! .आयर्न मॅन विजेते बलराज पाटील आणि डॉ. दिग्विजय साळुंखे यांनी तरुणांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमादरम्यान स्वातंत्र्यसैनिक (कै.) जी. डी. पाटील आणि (कै.) गजाननराव बंडोजी पाटील यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ वृक्षारोपण करण्यात आले. हा विवाह सोहळा म्हणजे इतिहास, पर्यावरण आणि सामाजिक जागृतीचा संगम होता. समाजाच्या सर्वचस्तरातून या विवाहाचे कौतुक होत आहे. या नवदाम्पत्याने दाखवलेला मार्ग परंपरेपेक्षा मूल्यं मोठी आहेत असेच सांगुण गेला असुन आजच्या पिढीसाठी खऱ्या अर्थाने तो प्रेरणादायी ठरला आहे..क्रांती प्रेरणा विवाह हा केवळ विवाह नसुन एक सामाजिक संदेश आहे. या विवाहातुन फक्त दोन व्यक्ती नव्हे, तर दोन विचार एकत्र आले. पर्यावरण रक्षण, संविधान निष्ठा आणि सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांना बळ देणारा हा उपक्रम आहे.अॅड. संभाजीराव मोहिते, छत्रपती शाहु महाराज चरित्र अभ्यासक, कऱ्हाडक्रांती प्रेरणा विवाहासाठी दोन्ही कुटुंबीयांनी आणि विशेषता वरवधूंनी संमती दर्शवली ही आजच्या काळातील फारच मोठी गोष्ट आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राची प्रतिमा आशा उपक्रमांतुन अधिकच उजळेल.संपतराव पवार, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.