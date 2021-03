आदर्की बुद्रुकला बंगल्यातून दोन लाखांच्या दागिन्यांची चोरी

लोणंद (जि. सातारा) : बंद बंगल्याच्या बेडरूमच्या दाराची कडी, कोयंडा व कुलूप कटावणीने तोडून अनधिकृतपणे खोलीत प्रवेश करून कपाटातील सोन्याचे दागिने व रोकड असा एकूण 2 लाख 7 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेला आहे. ही घटना काल रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास आदर्की बुद्रुक (ता. फलटण) येथे घडली आहे. याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, आदर्की बुद्रुक येथील उपसरपंच असलेल्या राजकुवर तुकाराम नलवडे व त्यांचे कुटुंबीय नेहमीप्रमाणे जेवण अटोपल्यावर 11 वाजण्याच्या सुमारास झोपी गेले. दरम्यान त्यांच्या बंगल्याच्या पाठीमागील पश्‍चिमेकडील बेडरुममध्ये कोणीही नव्हते. या खोलीच्या दक्षिणेकडील दरवाजाची कडी, कोयंडा व कुलूप कटावणीने तोडून खोलीत प्रवेश करून खोलीतील गोदरेजच्या कपाटातील 47 ग्रॅम वजनाचा सुमारे 94 हजार रुपये किमतीचा सोन्याचा मोठा पदक व पट्टी असलेला गंठण, दीड तोळा वजनाचे 30 हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मिनी गंठण, अर्धा तोळा वजनाची 10 हजार रुपये किमतीची सोन्याची अंगठी. माणच्या इतिहासात जास्त दिवस चालणारे म्हसवडात शेतकरी आंदोलन सुरूच! तसेच चार हजार रुपये किमतीची 2 ग्रॅम वजनाची कानातील सोन्याची बाळी, 3 ग्राम वजनाची सहा हजार रुपये किमतीची सोन्याची लहान अंगठी, सात हजार रुपये किमतीची सोन्याची कर्नफुले (गोळे) असा ऐवज व 56 हजारांची रोख रक्कम असा एकूण 2 लाख सात हजार रुपयांचा मुद्देमाल काल रात्री 11 ते पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेला आहे. याबाबत राजकुवर नलवडे (रा. आदर्की बुद्रुक, ता. फलटण) यांनी लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने अधिक तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

