हद्दीच्या वादात मुकवली माची अंधारात!

केळघर (जि. सातारा) : मुकवली माची (ता. जावळी) येथे वादळी वारा आणि पावसामुळे विजेचे खांब कोसळ्यामुळे गेल्या दहा ते 12 दिवसांपासून गावातील जवळपास दहा घरांतील नागरिक अंधारात चाचपडत आहेत. तद्वत ऐन पावसाळ्यात पाण्यासाठी टाहो फोडताना दिसत आहेत. "महावितरण'च्या महाबळेश्वर कार्यालयाकडे तक्रार केली असताना तुमचे गाव आमच्या हद्दीत नाही, असे सांगण्यात येत असून, "महावितरण'चे जावळी तालुक्‍यातील कार्यालयही दखल घेत नसल्याने मुकवली माची ग्रामस्थांनी आम्हाला वाली कोण? असा सवाल उपस्थित केला आहे. जावळी आणि महाबळेश्वर तालुक्‍यांच्या सीमेवर मुकवली माची हे जावळी तालुक्‍यातील शेवटचे अंदाजे 100 लोकवस्तीचे गाव आहे. मुकवली ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये रेंगडीवाडी गावालगतच लागून छोटीशी वस्ती वसलेली आहे. मध्यंतरी झालेल्या निसर्ग वादळाने मुकवली माची येथील चार विजेचे खांब पडलेले आहेत. परिणामी या वस्तीवरील वीजपुरवठा खंडित झालेला आहे. गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून वीज गायब झाल्याने पाणीपुरवठा बंद असून, ग्रामस्थांना ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामस्थांनी महाबळेश्वर आणि जावळी या दोन्ही तालुक्‍यांच्या ठिकाणी असलेल्या वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात तक्रार केल्यावर हे गाव आमच्या हद्दीत येत नाही, असे सांगून ग्रामस्थांची बोळवण केली जात आहे. जवळपास 100 लोकसंख्या वसलेल्या या वस्तीमधील ग्रामस्थ गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून अंधारात असतानादेखील या छोट्याशा गावाची शासकीय पातळीवर दखल घेत जात नसल्याने मुकवली माची येथील ग्रामस्थांनी शासकीय पातळीवरील या अनास्थेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ""महाबळेश्वर येथून आलेल्या वीजवाहिनीद्वारे मुकवली माचीत वीजपुरवठा होत आहे, तर हे गाव जावळी तालुक्‍यात येत असल्याने विजेची देयके ग्रामस्थ नेहमीच मेढा येथे म्हणजे जावळी तालुक्‍यात भरत असतात. त्यामुळे महाबळेश्वर व जावळी तालुक्‍यांतील वीज वितरण कंपनी आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. आम्ही दाद नेमकी कुणाकडे मागायची?'' -सर्जेराव खुटेकर, ग्रामस्थ, मुकवली माची

Web Title: Satara In The Darkness Of The Border Dispute!