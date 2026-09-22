Satara DCC Bank: सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ‘लातूर पॅटर्न’ची चर्चा; १० वर्षांच्या संचालकांवर टांगती तलवार?

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. त्यामुळे विविध पक्षांतील इच्छुकांचे लक्ष याकडे लागले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत एक मोठा तांत्रिक आणि राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या सहकारमंत्र्यांसह एका संचालकाला रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच अपात्र ठरवले आहे. हाच ‘लातूर पॅटर्न’ साताऱ्यात लागू झाल्यास अनेक वर्षांपासून सत्ता उपभोगणाऱ्या दिग्गजांची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यामुळे यावेळेस जुन्या चेहऱ्यांपैकी किती जण रिंगणात उरणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.जिल्हा बॅंकेपासून अनेक नेत्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला आहे. त्यामुळे राजकारणात येऊन जिल्हा बॅंकेच्या संचालकपदावर संधी मिळविण्यासाठी अनेक जण प्रयत्न करत असतात. काहींचे प्रयत्न यशस्वी होतात; पण काहींना नेत्यांच्या मागे फिरावे लागते. आता जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा जुन्यांसोबतच नवीन इच्छुकांनी नेत्यांना गळ घालण्यास सुरुवात केली आहे..जुने अकरा संचालक आहेत. ज्यांनी दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी बॅंकेचे संचालकपद भूषविले आहे. त्यामुळे जुने नेते विश्रांती घेऊन नव्यांना संधी देणार का, याची उत्सुकता आहे. येत्या शुक्रवारी (ता. २५) जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या कार्यक्रमांकडे लागल्या आहेत. साधारण एक नोव्हेंबरला मतदान होण्याची शक्यता आहे..सध्या जिल्हा बॅंकेसाठी महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढण्याचे सूतोवाच दिग्गज नेत्यांकडून होत आहे. यामध्ये खुद्द जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील यांच्यासह माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, खासदार उदयनराजे भोसले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही तीच री ओढली आहे. त्यामुळे भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित ही निवडणूक लढणार का, याची उत्सुकता जिल्ह्यात आहे..भाजपने सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी चाचपणी सुरू असून, दुसरीकडे खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, रामराजे नाईक निंबाळकर आणि बाळासाहेब पाटील यांची ताकद पणाला लागली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अलीकडच्या घडामोडीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी सावध पवित्रा घेतला असला, तरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती म्हणून एकत्र लढण्याची भूमिका मांडली आहे. विकास सेवा संस्था आणि विविध मतदारसंघांतील ठरावांवरून गावागावांत राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. पंचवार्षिक निवडणुकीची ही लढाई केवळ सहकारापुरती मर्यादित न राहता आगामी राजकीय वर्चस्वाचा फैसला करणारी ठरणार आहे. या निवडणुकीत वेगळा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या सहकारमंत्र्यांसह एका संचालकाला रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच अपात्र ठरवले आहे. हाच ‘लातूर पॅटर्न’ साताऱ्याच्या जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत लागू झाल्यास अनेक वर्षांपासून सत्ता उपभोगणाऱ्या दिग्गजांची मोठी अडचण होऊ शकते. त्यामुळे अशा दिग्गजांना आपला वारसदार शोधून त्याला यावेळेस संधी देण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.