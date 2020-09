सातारा : शहरातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात पोलिस मोठ्या प्रमाणावर बाधित येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर येथील रोटरी क्‍लब सेव्हन हिल्सच्या वतीने शहरातील सर्व पोलिस ठाणी व पोलिस चौक्‍यांचे मशिनद्वारे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी पोलिस दल सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नागरिकांशी सातत्याने येणाऱ्या संपर्कामुळे सातारा शहर व जिल्ह्यातील पोलिस मोठ्या संख्येने बाधित येऊ लागले आहेत. त्यामुळे त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण होणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी रोटरी क्‍लब सेव्हन हिल्सच्या वतीने शहरातील सर्व पोलिस ठाणी व पोलिस चौक्‍यांचे मशिनद्वारे निर्जंतुकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मशिनच्या साह्याने त्यांनी शहरातील सर्व पोलिस ठाणी व चौक्‍यांचे निर्जंतुकीकरण केले. या उपक्रमामुळे संसर्गाच्या भीतीचे वातावरण निवळण्यास मदत झाली. या वेळी रोटरी क्‍लब सेव्हन हिल्सचे अध्यक्ष संदीप कोठावळे, सचिव केतन टंकसाळे, संदीप सुतार, नरेंद्र शेलार, निरंजन फडणीस, संतोष खटावकर, अजित करडे, समीर पंडितराव उपस्थित होते. या कामाचे प्रोजेक्‍ट मॅनेजर म्हणून अजय शिंदे यांनी काम पाहिले. या उपक्रमाबद्दल जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते व सहायक पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांनी रोटरी क्‍लब सेव्हन हिल्सचे कौतुक केले. थोड्याच दिवसांत सातारा तालुक्‍यामध्ये येणारी पोलिस ठाणी व चौक्‍यांचे निर्जंतुकीकरण करून देणार असल्याची माहिती क्‍लबचे अध्यक्ष संदीप कोठावळे यांनी दिली. संपादन ः संजय साळुंखे साताऱ्यात 1300 ऑक्‍सिजन बेडची आवश्यकता; उपचाराविना जातोय 20 रुग्णांचा जीव

