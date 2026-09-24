Satara Bank Election: सातारा जिल्हा बॅंकेचा वाजला बिगूल; उद्यापासून अर्ज दाखल होणार, एक नोव्हेंबरला मतदान

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार सुद्रिक यांनी जाहीर केला आहे. बँकेच्या एकूण २१ संचालकांच्या जागांसाठी येत्या शुक्रवारपासून ते एक ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी अकरा ते दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरता येणार आहेत. एक नोव्हेंबरला मतदान प्रक्रिया होऊन तीन नोव्हेंबरला निकाल घोषित केला जाणार आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप महायुतीच्या माध्यमातून लढणार, की राष्ट्रवादी, शिवसेना स्वतंत्र लढण्याची भूमिका घेणार याची उत्सुकता ताणली गेली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. एकूण २१ संचालकांच्या जागांसाठी २५ सप्टेंबरपासून ते एक ऑक्टोबर या कालावधीत सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. .दररोज दाखल अर्जांची प्रसिद्धी होणार आहे. पाच ऑक्टोबरला दाखल अर्जांची छाननी निवडणूक कार्यालयात होईल. त्यानंतर निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची पात्र उमेदवारी अर्जांची यादी सहा ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर सहा ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत..२२ ऑक्टोबरला चिन्हांचे वाटप व अंतिम यादीची प्रसिद्धी होईल. प्रत्यक्ष मतदान एक नोव्हेंबरला सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच या वेळेत होणार आहे. तीन नोव्हेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे. मतमोजणीचे ठिकाण नंतर जाहीर केले जाणार आहे. सध्यातरी जिल्हा बॅंक ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक होणार आहे. .ते भाजपचे स्वतंत्र पॅनेल करणार, की महायुतीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांना सोबत घेऊन सर्वपक्षीय पॅनेल करणार याची उत्सुकता आहे. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील व मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यावेळेस महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेणार, की शिवसेनेला सोबत घेऊन ताकद आजमवणार हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला जिल्हा बॅंक ताब्यात घ्यायची असल्याने जिल्हा परिषदेप्रमाणे जिल्हा बॅंकेतही भाजपकडून साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर केला जाणार का, याकडे जिल्ह्याच्या राजकारण्यांचे लक्ष लागले आहे..सुटीतही कामकाज सुरूया निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी एक हजार रुपये आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या उमेदवारांसाठी ५०० रुपये अनामत रक्कम (डिपॉझिट) ठेवण्यात आली आहे. उमेदवारी अर्जाचे शुल्क १०० रुपये आहे. संपूर्ण निवडणूक कालावधीत शासकीय सुट्या असल्या तरीही निवडणूक कार्यालयाचे कामकाज ठरलेल्या वेळेत सुरू राहणार असल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री. सुद्रिक यांनी स्पष्ट केले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अशा आहेत संचालकांच्या जागाअकरा तालुक्यांतील सोसायटीतून येणारे प्रतिनिधी : ..............११महिला प्रतिनिधी : ...............................................दोनअनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्ग : .................................एकइतर मागासवर्गीय प्रवर्ग : .........................................एकविमुक्त व भटक्या जमाती प्रवर्ग : ................................एककृषी पणन व शेतीमाल प्रक्रिया संस्था, साखर कारखाने व सूतगिरण्यांसारख्या प्रक्रिया संस्था, नागरी बँका व पतसंस्था, दूध व गृहनिर्माण संस्था, तसेच औद्योगिक व इतर संस्था यांच्यासाठी प्रत्येकी एक जागा आहे. असे एकूण २१ संचालक आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.