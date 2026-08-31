Satara District Bank: सातारा जिल्हा बँकेचा आखाडा तापला! २५० ठरावांमुळे उदयनराजेंचे पारडे जड, राजेंची ताकद अन् दिग्गजांची अडचण

सातारा : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे सर्वाधिक मतदार आहेत. त्यापाठोपाठ मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, ॲड. उदयसिंह पाटील -उंडाळकर आणि रामराजे नाईक- निंबाळकर यांंच्याकडेही मतदार संख्या आहेत. आता खासदार उदयनराजे भोसले यांना मानणारे २५० ठराव असल्याने जागा वाटपात त्यांचाही प्रभाव वाढेल. दुसरीकडे दहा वर्षे संचालकपदाच्या नव्या नियमाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत तरी राज्यात झालेली नसल्यामुळे विद्यमान संचालकांना पुन्हा संचालकपदाची संधी आहे. त्यामुळे यावेळेस बॅंकेत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार का, याची उत्सुकता आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून, २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदवल्या आहेत. दाखल हरकतींवरील सुनावणीनंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या निवडणुकीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. उदयनराजेंकडे गृहनिर्माण संस्थांचे २०० आणि इतर मतदारसंघांतील ५० असे एकूण २५० मतांचे संख्याबळ असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आपल्या हक्काच्या गृहनिर्माण व दुग्ध संस्था मतदारसंघांसोबतच ते आणखी दोन अतिरिक्त जागांसाठी आग्रही असणार आहेत. परिणामी, बँकेत वर्चस्व असणारे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे, खासदार नितीन पाटील, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि माजी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांना खासदार उदयनराजेंना विचारात घेऊनच जागावाटप करावे लागेल..दुसरीकडे सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा संधी न देण्याच्या नव्या नियमाची राज्याने अद्यापपर्यंत तरी अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे जुन्या संचालकांना संधी कायम राहिली आहे. आता जुने संचालक नवीन चेहऱ्यांना केवळ राखीव जागांवरच संधी देऊ शकणार आहेत. त्यामुळे यावेळेस जिल्हा बँकेत जुन्या संचालकांसह राखीव जागांवर नवीन चेहरे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..चुरस दिसणारफलटण सोसायटी मतदारसंघ (१३२ मते) : सोसायटी मतदारसंघात दोन्ही राजे गटात २५ मतांचा फरक असल्याचे सांगितले जात आहे. येथे विद्यमान संचालक रामराजे नाईक- निंबाळकर यांचे फलटण व गुणवरे सोसायटीतून दोन ठराव आहेत, तसेच संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, शिवांजलीराजे नाईक- निंबाळकर यांचेही ठराव करण्यात आले आहेत, तर समशेरसिंह नाईक- निंबाळकर व शिवरुपराजे खर्डेकर यांचेही ठराव आहेत. माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह रिंगणात उतरल्यास चुरस वाढणार आहे..कोणते गोरे वरचढ?माण सोसायटी (७६ मते) : विद्यमान संचालक शेखर गोरे यांचे बोथे व महिमानगड सोसायटीतून ठराव आहेत. त्यामुळे ते रिंगणात असणार आहेत, तसेच ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नावाचे आंधळी, बिदाल, बोडके सोसायटीतून तीन ठराव आहेत. मनोज पोळ आणि महेंद्र देसाई यांचेही ठराव असल्याने गोरे बंधूंपैकी कोणाचे पारडे जड ठरणार, याकडे लक्ष लागले आहे..पाटणकर तुल्यबळपाटण सोसायटी : सत्यजितसिंह पाटणकर व याज्ञसेन पाटणकर गटाने ठरावांमध्ये आघाडी घेतल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई व रविराज देसाई यांच्या तुलनेत पाटणकर गटाचे पारडे जड मानले जात आहे.पुन्हा जुनाच सामना?जावळी सोसायटी (४८ मते) : मागील वेळी एका मताने जिंकलेले ज्ञानदेव रांजणे यांचा यावेळेस केळघर सोसायटीतून ठराव आहे, तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा हुमगाव सोसायटीतून ठराव करण्यात आला आहे. त्यामुळे यांच्यात पुन्हा जुनाच सामना रंगणार का, याची उत्सुकता असेल..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.बाळासाहेब पाटलांची अडचणकऱ्हाड सोसायटी (१४६ मते) : राष्ट्रवादीचे नेते ॲड. उदयसिंह उंडाळकर पाटील व भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांचे जुळलेले गणित कायम राहिल्यास बाळासाहेब पाटील यांची अडचण वाढू शकते.नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री?सातारा सोसायटी मतदारसंघ : विद्यमान संचालक व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह वेदांतिकाराजे भोसले यांच्याही नावाचा ठराव आहे. त्यासोबतच जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले, बाजार समितीचे सभापती विक्रम पवार, लक्ष्मण कडव, आर. वाय. जाधव यांचेही ठराव असल्याने आता जिल्हा बॅंकेत शिवेंद्रसिंहराजेंसोबत आणखी कोणाची एंट्री होणार याची उत्सुकता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.