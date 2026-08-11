Satara Bank: सातारा जिल्हा बँक निवडणूक; कच्ची मतदार यादी लवकरच, दहा संचालकांच्या ‘कुलिंग पिरियड’वर निर्णयाची प्रतीक्षा

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता जिल्हा बॅंक यातील अवसायनातील संस्थांची माहिती देऊन जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून हे ठराव विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविले जाणार आहेत. त्यांची तपासणी झाल्यानंतर प्रारूप मतदार यादी (कच्ची) प्रसिद्ध केली जाईल. जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांना आता कच्च्या यादीची प्रतीक्षा लागली आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरम्यान, सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुढील तीन वर्षे कुलिंग पिरियड देण्याच्या कायद्यात बदल करून तो ३० टक्क्यांपर्यंत आणून त्याची अंमलबजावणी शासनाकडून होण्यासाठी जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू आहे. २२ नोव्हेंबरपर्यंत विद्यमान संचालकांची मुदत आहे. त्यापूर्वी निवडणूक होऊन नवीन संचालक निवडून येणे आवश्यक आहे. अन्यथा बॅंकेवर प्रशासक नियुक्ती होऊ शकते. त्यासाठी कच्ची मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सर्व सोसायटी व विविध पाच मतदारसंघांची ठराव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता हे ठराव जिल्हा बॅंकेकडे पाठविण्यात आले आहेत. ठराव केलेल्यांपैकी किती संस्था अवसायनात आहेत, किती संस्थाची नोंदणी रद्द झाली आहे, याची माहिती व झालेल्या ठरावांची माहिती विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविले जाणार आहेत. हे सर्व ठराव व माहितीची तपासणी करून विभागीय सहनिबंधक याची कच्ची मतदार यादी म्हणजे प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करेल. या यादीवर आक्षेप व हरकती घेण्यासाठी मुदत दिली जाईल. सध्या बॅंकेसाठी इच्छुक असलेल्यांना कच्च्या मतदार यादीची प्रतीक्षा लागली आहे..कच्च्या यादीवरील हरकतींची सुनावणी विभागीय सहनिबंधकांकडे होऊन त्यातून अंतिम मतदार यादी तयार केली जाईल. ही यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल. साधारण १५० दिवसांचा हा कार्यक्रम असल्याने ऑक्टोबरमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम होईल..कुलिंग पिरियड कमी करण्यासाठी...या निवडणुकीत रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियम सुधारणा आदेशानुसार सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना तीन वर्षांचा कुलिंग पिरियड (विश्रांती) असणार आहे. ही सुधारणा जिल्हा बॅंकांना लागू झाली आहे. सध्या जिल्हा बॅंकेतील दहा संचालक निवडणूक लढू शकणार नाहीत. एकदम इतके अनुभवी संचालक बॅंकेतून बाजूला झाल्यास नवीन संचालकांना बॅंकिंगचा अनुभव येण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे यामध्ये बदल करून पहिल्या टप्प्यात तो ३० टक्के करावा. जेणे करून ज्येष्ठ तीनच संचालक कमी होतील, यासाठीचा प्रयत्न शासन दरबारी सुरू असून, त्याची अंमलबजावणी शासनाकडून होण्यासाठी जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत याबाबत कोणता निर्णय राज्य शासन घेणार याची ज्येष्ठ संचालकांच्या नजरा लागल्या आहेत..संधीबाबत उत्सुकताज्येष्ठ दहा संचालक नवीन सुधारणेनुसार कमी होणार असल्याने जिल्हा बॅंकेवर जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नवीन नेत्यांना आता कच्च्या मतदार यादीची उत्सुकता लागली आहे. ज्येष्ठ संचालक मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, खासदार नितीन पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे सर्वाधिक मते आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेची सुधारणा लागू झाल्यास ज्येष्ठ संचालक आपल्या जागी कोणाला संधी देणार याची उत्सुकता आहे. यामध्ये काही जुन्या व निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाही संधी मिळणार आहे. त्यामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सर्व दिग्गज महायुतीचे घटकजिल्हा बॅंकेत आजपर्यंत सर्वसमावेश पक्षविरहित पॅनेलच्या माध्यमातून निवडणूका झाल्या आहेत. यामध्ये दिग्गज संचालक मिळूनच पॅनेलची रचना करतात. तसेच राखीव पाच जागांवरील उमेदवारही तेच ठरवतात. त्यामुळे यावेळेस हा अपवाद राहणार नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, खासदार नितीन पाटील, मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील हे पॅनेलच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करतील. हे सर्व नेते महायुतीतील घटक पक्षात आहेत. त्यामुळे या सर्वांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.