Satara District Bank Election: सातारा जिल्हा बँक निवडणूक: कराडमध्ये उदयसिंह उंडाळकर आणि धनाजी पाटलांचे शक्तिप्रदर्शन; मतदारांसह मतदान केंद्रावर हजेरी

-हेमंत पवारकराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी आज रविवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून मतदानात प्रारंभ झाला आहे. कराड सोसायटी गटातील उमेदवार एडवोकेट उदयसिंह पाटील उंडाळकर विरुद्ध धनाजी पाटील यांच्यात लढत होत आहे आज सकाळी दहाच्या सुमारास धनाजी पाटील माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या समवेत मतदारांना घेऊन मतदान केंद्रावर दाखल झाले तर एडवोकेट उंडाळकर हे मतदारांसह मतदान केंद्रावर मतदानासाठी दाखल झाले. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सोसायटी गटातील उमेदवारांसाठी आज मतदान होत आहे त्या पार्श्वभूमीवर पोलीस उपाधीक्षक सुदाम पाचोरकर, कराड शहर पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे पोलीस निरीक्षक विकास धस यांनी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. .दरम्यान आज सकाळी दहाच्या सुमारास धनाजी पाटील यांचे समर्थक माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या समवेत मतदान केंद्र परिसरात दाखल झाले. त्यांची लाईन लावून मतदानासाठी त्यांना मतदान केंद्रात सोडण्यात आले..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.दरम्यान अकराच्या सुमारास एडवोकेट उंडाळकर हे कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भोसले, कराड दक्षिणचे आमदार डॉक्टर अतुल भोसले यांच्यासमवेत मतदारांना घेऊन मतदान केंद्र परिसरात दाखल झाले. त्यानंतर त्यांचीही लाईन लावून त्यांना मतदान केंद्रात सोडण्यात आले. एडवोकेट उंडाळकर व धनाजी पाटील समर्थकांनी आज जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत मतदानासाठी हजेरी लावल्याने हाच साध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.