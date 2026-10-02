Satara District Bank Election : भाजप, राष्ट्रवादीने वाढवले उंडाळकरांचे टेन्शन! बाळासाहेब पाटलांसह भाजपचे तीन दिग्गज मैदानात; उमेदवारीचा दावेदार कोण याचीच उत्सुकता

कऱ्हाड - सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी सध्या सुरु आहे. त्यात कऱ्हाड सोसायटी गटातील उमेदवारी सध्या चर्चेत आहे. दोन दिवसापुर्वीपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजितदादा पवार पक्षाचे नेते अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचाच उमेदवारी अर्ज भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, डॉ. सुरेश भोसले यांच्या उपस्थितीत दाखल झाला होता..काल मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, भाजपचे नेते रामकृष्ण वेताळ, बाजार समितीचे संचालक जगदीश जगताप, भाजपचे कऱ्हाड दक्षिण तालुकाध्यक्ष धनाजी पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. ही निवडणुक महायुती म्हणुन लढण्याची नेत्यांची तयारी आहे मात्र राष्ट्रवादी व भाजपकडुन दाखल झालेले अर्ज हे भाजपच्या नेत्यांसह अॅड. उंडाळकरांचे टेन्शन वाढवणारेच ठरले आहेत..सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या कालच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. जिल्ह्यातील ११ सोसायटी मतदार संघातुनही उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. कऱ्हाड सोसायटी गटातील ही निवडणूक केवळ उमेदवारांची स्पर्धा न राहता विविध राजकीय गटांच्या ताकदीची चाचणी ठरणार आहे. विशेषतः राष्ट्रवादीचे अॅड. उंडाळकर यांचा अर्ज भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत दाखल झाल्याने महायुतीच्या संभाव्य रणनीतीची चर्चा सुरू होती..त्यातच भाजपकडूनच अन्य तीन अर्ज दाखल झाल्याने अंतिम उमेदवार कोण, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या गटातील अर्जांची संख्या वाढली असली तरी अंतिम लढतीचे चित्र अर्ज माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सोसायटी गटात दाखल झालेले अर्ज हे अंतिम उमेदवारीचे निदर्शक मानता येणार नाहीत. मात्र, इच्छुकांची संख्या आणि वेगवेगळ्या पक्षांतील नेत्यांनी दाखल केलेले अर्ज यामुळे उमेदवारी निश्चित करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांना स्थानिक पातळीवरील समीकरणांचा विचार करावा लागणार आहे..अॅड. उंडाळकर यांच्या उमेदवारीला मिळालेली राजकीय साथ आणि कऱ्हाड तालुक्यातील त्यांचे स्थान या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नाव सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. दुसरीकडे भाजपकडून दाखल झालेले अर्ज महायुतीच्या अंतर्गत जागावाटपाचे गणित अद्याप अंतिम झाले नसल्याचे संकेत देतात. त्यामुळे हे अर्ज केवळ औपचारिक आहेत की त्यामागे स्वतंत्र राजकीय भूमिका आहे, याकडे लक्ष लागले आहे..कऱ्हाड सोसायटी गटातुन माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अर्ज दाखल केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचीही या गटातील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सहकार क्षेत्रातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि कऱ्हाड तालुक्यातील राजकीय प्रभाव लक्षात घेता त्यांच्या उमेदवारीकडेही गांभीर्याने पाहिले जात आहे. त्यामुळे कऱ्हाड सोसायटी गटात सध्या उमेदवारीपेक्षा अंतिम उमेदवार कोण? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.महायुतीच्या संभाव्य रणनीतीला अर्जांच्या वाढलेल्या संख्येने पेच निर्माण केला आहे. त्यामुळे अर्ज माघारीच्या टप्प्यावर कोण कोणाच्या पाठिशी उभे राहते, कोण माघार घेते आणि कोणता राजकीय समझोता आकार घेतो, यावर या गटातील अंतिम लढतीचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे..अर्ज वाढल्याने राजकीय चर्चेला रंगकऱ्हाड सोसायटी गटातील उमेदवारीचे चित्र सध्या बहुरंगी झाले आहे. अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा अर्ज भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत दाखल झाल्यानंतर महायुतीच्या संभाव्य रणनीतीची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यानंतर भाजपचे रामकृष्ण वेताळ, जगदीश जगताप, धनाजी पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते बाळासाहेब पाटील यांनी अर्ज दाखल केल्याने समीकरणे गुंतागुंतीची बनली आहेत. अर्ज दाखल करण्याचा टप्पा संपल्यानंतर माघारीची मुदत महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे कोणता अर्ज कायम राहतो आणि कोण माघार घेतो, यावर अंतिम लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. सध्या मात्र इच्छुकांच्या अर्जांमुळे कऱ्हाड सोसायटी गटातील राजकीय चर्चेला चांगलीच रंगत आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.