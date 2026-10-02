सातारा

Satara District Bank Election : भाजप, राष्ट्रवादीने वाढवले उंडाळकरांचे टेन्शन! बाळासाहेब पाटलांसह भाजपचे तीन दिग्गज मैदानात; उमेदवारीचा दावेदार कोण याचीच उत्सुकता

सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी सध्या सुरु आहे. त्यात कऱ्हाड सोसायटी गटातील उमेदवारी सध्या चर्चेत आहे.
udaysinh patil undalkar

udaysinh patil undalkar

sakal

हेमंत पवार
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कऱ्हाड - सातारा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी सध्या सुरु आहे. त्यात कऱ्हाड सोसायटी गटातील उमेदवारी सध्या चर्चेत आहे. दोन दिवसापुर्वीपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजितदादा पवार पक्षाचे नेते अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचाच उमेदवारी अर्ज भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, डॉ. सुरेश भोसले यांच्या उपस्थितीत दाखल झाला होता.

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