Satara Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेच्या विजयी मिरवणुकीत राडा! पंचायत समिती सदस्याला मारहाण, नेमकं काय घडलं!

कास : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीत ज्ञानदेव रांजणे विजयी झाल्यानंतर वरोशी (ता. जावळी) येथे काढण्यात आलेल्या विजयी मिरवणुकीदरम्यान फटाके फोडण्यावरून वाद निर्माण झाला. घरात तीन महिन्यांची लहान मुलगी असल्याने फटाके फोडू नका,असे सांगितल्याचा राग मनात धरून शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य अतिश कदम यांना शिवीगाळ व मारहाण केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी मेढा पोलीस ठाण्यात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...याबाबत अतिश संतोष कदम (वय२६,रा.वारोशी,ता.जावळी) यांनी मेढा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार व कदम यांच्या जबाबातील माहितीनुसार, ३ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास जिल्हा बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विजयी उमेदवार ज्ञानदेव किसन रांजणे यांच्या विजयाची मिरवणूक वरोशी गावातून काढण्यात आली होती. या मिरवणुकीत डीजे व फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती..मिरवणुकीदरम्यान फटाके फोडले जात असताना काही फटाके फिर्यादी यांच्या घराच्या दिशेने गेल्याने त्यांच्या आई संगीता कदम यांनी घरात तीन महिन्यांची लहान मुलगी असल्याने फटाके फोडू नका, असे संबंधितांना सांगितले. यावेळी माजी उपसभापती निर्मला कासुर्डे यांनी संगीता कदम याना शिवीगाळ केली. तसेच याच वेळी अक्षय नामदेव करंजेकर व प्रदीप मोहन कासुर्डे यांनी तू आम्हाला बाहेर भेट तुझ्यावर पहिला वार मीच करणार आहे असे बोलून निघून गेले. असे फिर्यादीत नमूद आहे..त्यानंतर मी व माझे सोबत एकनाथ ओंबळे असे तक्रार देण्याकरीता मेढा पोलीस ठाण्यास आलो होतो. त्यावेळी 11.30 वा.चे सुमारास अक्षय करंजेकर तेथे आला व त्यांनी एकनाथ ओंबळे यांना सांगितले की अतिश कदम यांचेशी बोलायचे आहे. अतिश ला घेवून बाजुला या. त्यावेळी आतिश कदम, एकनाथ ओंबळे, अक्षय करंजेकर मेढा पोलीस ठाण्याच्या प्रसादनगृहा बाहेर बोलत असताना 1) प्रदीप मोहन कासुर्डे रा.वरोशी ता.जावली जि. सातारा, 2) गणेश विष्णु शिंदे 3) अक्षय नामदेव करंजेकर दोन्ही रा. मेढा ता.जावली जि.सातारा हे त्याठिकाणी अचानक येवुन मला कशाच्या तरी सहाय्याने डोळ्यावरती व नाकावरती गंभीर दुखापत करून मारहाण चालु केली व ते पोलीस ठाणे येथुन गर्दीचा फायदा घेवुन निघुन गेले. .यानंतर मला मेढा पोलीस ठाणे अंमलदार यांनी मेडीकल यादी देऊन एकनाथ ओंबळे यांनी मेढा ग्रामीण रुग्णालय येथे औषध उपचारकामी घेवुन गेले. असे आतिश कदम यांनी जबाबात म्हटले आहे. याप्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.\rया घटनेमुळे विजय मिरवणुकीतील जल्लोषाला गालबोट लागले असून, निवडणुकीच्या आनंदोत्सवात सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सदर घटना मेढा पोलीस ठाण्याच्या आवारात घडली असून या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यात यावे यासाठी मेढा पोलीस ठाण्याकडे मागणी केल्याचे पंचायत समिती सदस्य अतिश कदम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.