Chandrashekhar Bawankule : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवरून भाजपमध्ये सुरू असलेली नाराजी आणि महायुतीतील राजकीय घडामोडींवर भाजप नेते तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. जिल्हा पातळीवर काही मुद्द्यांवर मतभेद असू शकतात. मात्र, त्याचा अर्थ महायुतीमध्ये वाद सुरू आहेत, असा होत नाही. अशा मतभेदांचा महायुतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण बावनकुळे यांनी दिले..दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या विधानांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. नागपूरच्या ओळखीचा उल्लेख करताना बावनकुळे म्हणाले, ‘‘आमच्या नागपूरची दीक्षाभूमी ही विश्वात इतकी मोठी आहे की, नागपूरला येणारा प्रत्येक व्यक्ती दीक्षाभूमीला जातो. खरं तर, नागपूर हे दीक्षाभूमीच्या नावानेच ओळखले जाते. संजय राऊत काहीही सांगतील; पण नागपूर हे दीक्षाभूमीच्याच नावाने आणि दीक्षाभूमी नागपूरच्या नावानेच आहे.’’.Satara Politics: जो आपल्याला नडतो, त्याला सोडत नाही!’ मंत्री शिवेंद्रराजेंचे सूचक विधान; साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण.नागपूरची ओळख दीक्षाभूमीशी जोडलेली असून, शहरात येणारा प्रत्येक जण दीक्षाभूमीला भेट देतो, असेही त्यांनी सांगितले. या विधानातून बावनकुळे यांनी नागपूरच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वावर भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.