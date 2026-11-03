Udaysinh Patil Victory : साताऱ्यात भोसले विरुद्ध पाटील लढतीत मोठा उलटफेर! अॅड. उदयसिंह उंडाळकरांनी 100 मते घेत मारली बाजी, भाजप तालुकाध्यक्षांना पराभवाचा धक्का

कराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत कराड सोसायटी गटातून अॅड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर हे भाजपचे कराड दक्षिण अध्यक्ष धनंजय पाटील यांच्यावर 55 मतांनी मात करून विजयी झाले (Udaysinh Patil Karad Election Victory) आहेत. अॅड. उंडाळकर यांना 100 तर, पाटील यांना 45 मते पडली आहेत. उंडाळकर यांच्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून गुलालाच्या उधळणीत जल्लोष सुरू केला आहे..सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी कराड सोसायटी गटात अॅड. उंडाळकर यांच्या विरोधात कराड दक्षिण भाजपचे अध्यक्ष धनंजय पाटील यांनी उमेदवारी घेतली होती. अॅड. उंडाळकर यांना कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले व कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी यावेळी मदत केली, तर धनंजय पाटील-आटकेकर यांना माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साथ दिली होती..Jaykumar Gore Victory : सातारा जिल्हा बँकेत पुन्हा एकदा 'जय हो'! माण सोसायटी मतदारसंघात जयकुमार गोरेंचा मोठा विजय; विरोधकांचा दारूण पराभव.या निवडणुकीत उंडाळकर व भोसले गट एकत्र आल्याने अॅड. उंडाळकर यांचे पारडे पहिल्यापासूनच जड होते. त्याचेच प्रत्यंतर निकालात दिसून आले आहे. जिल्हा बँकेच्या आज मंगळवारी सातारा येथे झालेल्या मतमोजणीत अॅड. उंडाळकर यांनी कराड दक्षिणचे भाजपा अध्यक्ष धनंजय पाटील यांच्यावर 55 मतांनी विजय मिळवत आपली जिल्हा बँकेतील एन्ट्री सुकर केली आहे. अॅड. उंडाळकर यांच्या विजयाने कराड दक्षिणमधील भोसले व उंडाळकर गटाची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचे दिसून आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.