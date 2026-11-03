सातारा

Udaysinh Patil Victory : साताऱ्यात भोसले विरुद्ध पाटील लढतीत मोठा उलटफेर! अॅड. उदयसिंह उंडाळकरांनी 100 मते घेत मारली बाजी, भाजप तालुकाध्यक्षांना पराभवाचा धक्का

Satara District Bank Election Result 2026 : सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीत कराड सोसायटी गटातून अॅड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर यांनी धनंजय पाटील यांचा ५५ मतांनी पराभव केला. त्यांना १०० मते मिळाली.
Satara District Bank Election Result

Satara District Bank Election Result

esakal

हेमंत पवार
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कराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत कराड सोसायटी गटातून अॅड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर हे भाजपचे कराड दक्षिण अध्यक्ष धनंजय पाटील यांच्यावर 55 मतांनी मात करून विजयी झाले (Udaysinh Patil Karad Election Victory) आहेत. अॅड. उंडाळकर यांना 100 तर, पाटील यांना 45 मते पडली आहेत. उंडाळकर यांच्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून गुलालाच्या उधळणीत जल्लोष सुरू केला आहे.

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