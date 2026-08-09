Satara District Bank: सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीआधी राजकीय खलबतं; सुनेत्रा पवार-उंडाळकरांची ‘कमरा बंद’ चर्चा चर्चेत

कऱ्हाड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील राजकीय पटावर हालचालींना वेग आला आहे. बँकेच्या सत्ताकारणावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांकडून जुळवाजुळव सुरू असतानाच आज झालेल्या एका राजकीय भेटीने जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या कऱ्हाड दौऱ्यावर असताना त्यांनी ऍड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्याशी कमरा बंद चर्चा केली. त्यामुळे या भेटीचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक ही केवळ सहकार क्षेत्रातील निवडणूक न राहता सातारा जिल्ह्यातील राजकीय ताकदीची चाचणी मानली जाते. बँकेच्या संचालक मंडळातील समीकरणांचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी राजकीय वाटचालीवर होत असतो. त्यामुळे निवडणुकीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच इच्छुकांची मोर्चेबांधणी, मतदारसंघनिहाय गणिते आणि संभाव्य आघाड्यांची चाचपणी सुरू झाली आहे..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार आणि उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्यातील बंदद्वार चर्चा विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, कोणत्या राजकीय मुद्द्यांवर खलबत झाले आणि आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी कोणते राजकीय समीकरण आकाराला येऊ शकते, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी या भेटीने तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे..विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील पारंपरिक राजकीय समीकरणे बदलण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. विविध पक्षांतील नेते आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावशाली गट आपापल्या सोयीची राजकीय जुळवाजुळव करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा परिस्थितीत सहकार क्षेत्रातील निवडणूक ही आगामी राजकीय समीकरणांची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरू शकते. त्यामुळेच प्रत्येक भेट, प्रत्येक चर्चा आणि प्रत्येक राजकीय हालचालीकडे बारकाईने पाहिले जात आहे..उंडाळकर यांचे कऱ्हाड परिसरातील राजकीय वजन आणि सहकार क्षेत्रातील संपर्क लक्षात घेता पवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही केवळ सदिच्छा भेट होती की जिल्हा बँकेच्या राजकारणाची प्राथमिक पायाभरणी, याचे उत्तर आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..Kumbh Mela: धर्माने आचरण केले, तरच 'जेन झी' पिढी वाचेल, महामंडलेश्वर मनमोहनदास महाराज.दरम्यान, भाजपसह अन्य पक्षही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आपापली रणनीती आखत आहेत. त्यामुळे एका बाजूला जुन्या राजकीय मैत्रीचे धागे तपासले जात असताना दुसरीकडे नव्या आघाड्यांची शक्यता पडताळली जात आहे. अशा वेळी सुनेत्रा पवार–उंडाळकर भेटीने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीपूर्वीच राजकीय चर्चेला नवा विषय दिला आहे..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कोण कोणासोबत? कोण कुणाच्या गोटात? आणि कोणते पारंपरिक समीकरण उलटणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आता या भेटीनंतरच्या राजकीय हालचालींकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे ‘कमरा बंद’ झालेली चर्चा आगामी काळात जिल्ह्याच्या राजकारणाचे दरवाजे उघडणार का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.