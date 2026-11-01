Satara District Bank Election: सातारा जिल्हा बँकेसाठी मतदान सुरू; जयकुमार गोरे आणि शंभूराज देसाईंची प्रतिष्ठा पणाला

कऱ्हाड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी आज (रविवारी) अकरा तालुक्यांतील मतदान केंद्रांवर आज सकाळी आठ वाजल्यापासुन मतदान प्रक्रिया सुरु झाली आहे. संचालक मंडळाच्या २१ जागांपैकी नऊ जागा बिनविरोध झाल्या असून, उर्वरित १२ जागांसाठी मतदान सुरु झाले आहे. माण, पाटण, फलटण, जावळी तालुक्यांत चुरशीच्या लढती असून, यामध्ये ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.सातारा जिल्हा बॅंकेच्या यावेळच्या निवडणुकीत २०१९ मतदार असून, अकरा तालुक्यांतील ११ केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. पोलिस अधिक्षक निखील पिंगळे, अतिरीक्त पोलिस अधिक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सातारा जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यात एक मतदान केंद्र आहे. .बॅंकेच्या संचालकांच्या २१ जागांपैकी नऊ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. यामध्ये सोसायटीच्या सातारा, खटाव, वाई तसेच महिला राखीवच्या दोन, कृषी उत्पादक व प्रक्रिया संस्था मतदारसंघ, नागरी बॅंक व पतसंस्था मतदारसंघ, गृहनिर्माण आणि दुग्ध संस्था मतदारसंघ यांचा समावेश आहे. उर्वरित १२ जागांमध्ये एक-दोन जागा वगळता उर्वरित सर्व जागांवर चुरशीची लढत होत आहे..चुरशीने होणाऱ्या लढतीपाटणला साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई विरुध्द सत्यजित पाटणकर, माणला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे विरुध्द शेखर गोरे आणि मनोजकुमार पोळ, फलटणला संजीवराजे नाईक-निंबाळकर विरुद्ध समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर, खंडाळ्यात संजीव गाढवे विरुद्ध अजय भोसले व श्यामराव गाढवे, कऱ्हाडला अॅड.उदयसिंह पाटील-उंडाळकर विरुध्द धनंजय पाटील, जावळीत ज्ञानदेव रांजणे विरुद्ध विठ्ठल गोळे, महाबळेश्वरमध्ये रूपाली राजपुरे विरुद्ध संजय मोरे, .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.कोरेगावात सुनील खत्री विरुद्ध सुनील माने, अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्ग मतदारसंघातून दीपक चव्हाण विरुध्द रवींद्र बडेकर, सुरेश गायकवाड, सत्यवान कांबळे, इतर मागास प्रवर्गात योगेश फडतरे विरुध्द संदीप पाचांगणे, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्ग मतदारसंघात सुनील वाघ विरुद्ध अर्जुन काळे, औद्योगिक, वीणकर आणि मजूर संस्था मतदारसंघातून चंद्रकांत जाधव विरुध्द सुनील वाघ अशा लढती होत आहेत. यामध्ये सुनील वाघ यांनी चंद्रकांत जाधव यांना पाठिंबा दिलेला असल्याने त्यांची निवडणूक एकतर्फी आहे. उर्वरित मतदारसंघात चुरशीच्या लढती होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.