सातारा : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून ‘मिशन सुधार’ व राईटफूल टारगेटींग ऑफ बेनिफिशरिज ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत शासनाने केलेल्या तपासणीत सातारा जिल्ह्यातील तब्बल ५७ हजार ३९१ शिधापत्रिका संशयास्पद व अपात्र आढळल्या आहेत. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची नावे अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्यात येणार असून, त्यांचा धान्य पुरवठा तत्काळ बंद केला जाणार आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.तालुकानिहाय आकडेवारी पाहता कऱ्हाड तालुक्यात सर्वाधिक १० हजार ४५९ आणि सातारा तालुक्यात १० हजार ०५० संशयास्पद शिधापत्रिका आढळल्या आहेत. याशिवाय खटाव ६,१९५, पाटण ५,८६५, फलटण ४,४२१, वाई ४,३७९, कोरेगाव ४,१६१, माण ४,४७७, जावळी ३,७७१, खंडाळा २,२२६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यात १,३८७ अपात्र शिधापत्रिकांची नोंद झाली आहे..संबंधित यादी प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय व रास्त भाव दुकानात (रेशन दुकान) नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या यादीबाबत काही हरकत असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे, तसेच ज्या लाभार्थ्यांच्या नावात किंवा आधार क्रमांकामध्ये तफावत आहे, त्यांनी तत्काळ ई-केवायसी इकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. ज्या कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले आहे, त्यांनी स्वतःहून आपली नावे या योजनेतून वगळून घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केले आहे. या मोहिमेमुळे अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिका रद्द होऊन मोकळ्या होणाऱ्या कोट्यातून प्रतीक्षा यादीतील खऱ्या गरजू आणि पात्र कुटुंबांना प्राधान्याने अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे..ज्यांचे उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त आहे किंवा जे शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत, त्यांनी स्वतःहून आपल्या शिधापत्रिका योग्य गटात वर्ग करून घ्याव्यात. तपासणीदरम्यान चुकीची माहिती देऊन सरकारी धान्याचा लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास अशा शिधापत्रिका रद्द करून कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- वैशाली राजमाने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.कऱ्हाड अव्वल; खटावचे सर्वाधिक संचालककऱ्हाड तालुक्यात सर्वाधिक १० हजार ४५९ अपात्र शिधापत्रिकाधारक आढळले आहेत. त्याखालोखाल सातारा तालुक्यात १० हजार ०५० संशयास्पद लाभार्थी नोंदवले गेले. विशेष म्हणजे, विविध संस्थांचे किंवा कंपन्यांचे संचालक असूनही रेशनचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये खटाव तालुका प्रथम क्रमांकावर आहे. येथे सर्वाधिक ३४६ संचालक शिधापत्रिकाधारक आढळले आहेत. त्याखालोखाल माण (२७५), फलटण (२६३), कऱ्हाड (२३८), कोरेगाव (२३५), सातारा (२२७), जावळी (२२४), वाई (२२०), पाटण (२१७), महाबळेश्वर (११६) आणि खंडाळा तालुक्यात ९४ संचालक लाभार्थी नोंदवले गेले आहेत..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .वर्गवारीनुसार अपात्र लाभार्थीउच्च उत्पादन गट ५१,०६४विविध कंपन्या, संस्थांचे संचालक २,४५५अधिक उलाढाल असणारे २,८१७चारचाकी वाहनांचे मालक ८६१टपाल विभाग १५२पीएफएमएसद्वारे लाभ घेणारे ४२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.