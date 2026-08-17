सातारा

Satara Ration Card: सातारा जिल्ह्यात ५७ हजार शिधापत्रिका अपात्र; ‘मिशन सुधार’ मोहिमेचा दणका, संबंधितांचा धान्‍य पुरवठा बंद होणार

57000 Ineligible Ration Cards Found In Satara Under Mission Sudhar: ‘मिशन सुधार’ मोहिमेतून साताऱ्यातील ५७ हजारांहून अधिक अपात्र शिधापत्रिका रद्द; उच्च उत्पन्न गट, कंपन्यांचे संचालक व चारचाकीधारकांना अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया वेगाने
Mission Sudhar In Satara Identifies 57000 Ineligible Ration Cards Food Grain Benefits Set To Be Stopped For Ineligible Users

Mission Sudhar In Satara Identifies 57000 Ineligible Ration Cards Food Grain Benefits Set To Be Stopped For Ineligible Users

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनाच मिळावा, यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून ‘मिशन सुधार’ व राईटफूल टारगेटींग ऑफ बेनिफिशरिज ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत शासनाने केलेल्या तपासणीत सातारा जिल्ह्यातील तब्बल ५७ हजार ३९१ शिधापत्रिका संशयास्पद व अपात्र आढळल्या आहेत. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची नावे अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्यात येणार असून, त्यांचा धान्य पुरवठा तत्काळ बंद केला जाणार आहे.

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