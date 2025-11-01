सातारा

Satara Doctor Case : फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण - उपसभापति नीलम गोऱ्हेंची कठोर भूमिका, पोलिसांना चार्जशीट दाखल करण्याचे निर्देश

Neelam Gorhe orders Vishakha Committee report submission : फलटण येथील डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणात डॉ. नीलम गोऱ्हेंनी सातारा जिल्हा प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले.
Satara Doctor Case

Satara Doctor Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : फलटण तालुक्यातील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या (Satara Doctor Case) प्रकरणाची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी सातारा जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाला मागील दोन वर्षांचा विशाखा समितीचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच सातारा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने या प्रकरणातील चार्जशीट वेळेत दाखल करावे, असे आदेशही दिले.

Loading content, please wait...
Satara
doctor
Phaltan
Neelam Gorhe

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com