Satara Drought: सातारा जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र! धरणांत ८७.७८ टक्के साठा; तातडीने नियोजनाची गरज, टॅंकरची संख्याही वाढणार

सातारा जिल्ह्यात अकराही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी सरासरीच्या अवघा ७९ टक्केच पाऊस झाला आहे. त्यामुळे पूर्ण जिल्ह्याला टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. पूर्व भागातील काही मोठ्या गावांत एक दिवसाआड पाणी सोडले जात आहे. माण, खटाव व फलटण तालुक्यांतील ४५ गावे, २५४ वाड्यांना ३८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. आगामी काळात टंचाईच्या झळा तीव्र होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचा तालुकानिहाय आढावा घेणारी मालिका आजपासून.....Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सातारा : दुष्काळात टंचाईच्या झळा वाढू लागल्या असून, याचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला आहे. धरणे भरली असली, तरी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याने नगदी पिकांसह हंगामी पिकेही मध्यावरच सोडून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार आहे. महत्त्वाचे पीक असलेल्या उसाचा पशुधन जगविण्यासाठी चारा म्हणून वापर करण्याची वेळ आली आहे. पूर्व भागातील तालुक्यातील रब्बी हंगाम हा प्रमुख असला, तरी पाऊसच नसल्याने रब्बीची पेरणी सुरू झालेली नाही. पिण्यासाठी पाणी द्यावे लागत असल्याने धरणातील पाणी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. पाण्याचा वापर कमीतकमी शेतीसाठी व्हावा, यासाठी महावितरणने अघोषित भारनियमन सुरू केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात टंचाईच्या झळा गडद होणार आहेत..धरणांत ८७ टक्के पाणीसाठाजिल्ह्यात प्रमुख सहा धरणे असून, यामध्ये एकूण ८७.७८ टक्के पाणीसाठा आहे. वाढलेल्या उष्णतेमुळे धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याने दिवसेंदिवस पाणीपातळी खालावत आहे. आगामी ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी नियोजन केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन नियोजन करत आहे. सध्या कोयनेत ८७.३७, धोम ९४.७०, धोम- बलकवडी ८२.५८, कण्हेर ८७.०७, उरमोडी ८५.९१, तारळी ८८.७० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गेल्या ३६ दिवसांत कोयना धरणातील पाणी पातळी तब्बल आठ फुटांनी खालावली असून, १०.४२ टीएमसी पाण्याची घट झाली आहे. त्यामुळे चिंता वाढली आहे.गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये ऑक्टोबरमध्ये प्रमुख धरणात ९९.५५ टक्के पाणी होते. यामध्ये कोयनेत ९९.४९, धोम ११.६९, धोम- बलकवडी ३.९६, कण्हेर ९.५९, उरमोडी ९.६५, तारळी ५.८४ टीएमसी पाणीसाठा होता..पाणी वापरावर निर्बंधधरणातील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक असून, पाणी चोरी रोखण्यावर विशेष भर दिला जाणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने टंचाईची स्थिती लक्षात घेऊन विविध निर्बंध लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये पाण्याचा मर्यादित वापर करावा, गाडी धुण्यासाठी पाणी वापरू नये, स्वीमिंग पूल व बांधकामांसाठी पाणी वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. बोअरवेल खोदाईस ही निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याची कडक अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे..विहिरींचे अधिग्रहणमाण, खटाव व फलटण या तीन तालुक्यांतील ४९ गावे, २६५ वाड्यांना ३९ टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तीन तालुक्यांतील एकूण ६२ हजार ८९२ लोकसंख्या व ४४ हजार ३४१ जनावरे बाधित झाली असून, दहा विहिरी व नऊ बोअरवेल अधिग्रहित करण्यात आली आहेत. यामध्ये माण तालुक्यातील ३८ गावे, २२४ वाड्यांना ३३ टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. एकूण ५१ हजार ७९६ लोकसंख्या व ४१ हजार १४१ जनावरे बाधित झाली आहेत. दहा विहिरी व सहा बोअरवेलचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. खटाव तालुक्यात नऊ गावे, ३९ वाड्यांना पाच टॅंकरने पाणी पुरविले जात आहे. यातून ९७२४ लोकसंख्या व ३१५५ जनावरे बाधित असून, सहा विहिरी व तीन बोअरवेल अधिग्रहित केलेली आहेत. फलटण तालुक्यात एका टॅंकरने दोन गावे व दोन वाड्यांना पाणीपुरवठा होत असून, १३७२ लोकसंख्या व ४५ जनावरे बाधित झाली आहेत..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.जिल्ह्यात सरासरीच्या ७९.३ टक्के पाऊस झाला असून, सप्टेंबरनंतर पावसाने पूर्ण उघडीप दिल्याने आता टंचाईच्या झळा वाढू लागल्या आहेत. तालुकानिहाय पावसाची आकडेवारी मिलिमीटरमध्ये अशी आहे. सातारा ५४०.७, जावळी १२७९.७, पाटण १२८२.५, कऱ्हाड ५००.१, कोरेगाव ४९५.४, खटाव ३५४.८, माण २४२.१, फलटण २६४.७, खंडाळा ४८२.५, वाई ८२४.९, महाबळेश्वर ३५६३.९. असा एकूण ७३४.२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे.गेल्या वर्षी २०२५ ऑक्टोबरपर्यंत ८७.९ टक्के, तर सरासरीच्या ८१३.७ मिलिमीटर पाऊस झाला होता. यामध्ये सातारा ७३३.७, जावळी १४२७.१, पाटण ९८४.४, कऱ्हाड ६३६.७, कोरेगाव ५९७.८, खटाव ५४५.२, माण ५३७.२, फलटण ४२२.५, खंडाळा ४३२.८, वाई ८१३.०, महाबळेश्वर ३४१७.८. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.