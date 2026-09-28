Satara Drought: जावळी, कोरेगावसह पाटण, वाई, कऱ्हाडही दुष्काळग्रस्त होणार?; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा महसूलमंत्री बावनकुळेंकडे पाठपुरावा

सातारा : शासनाच्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नसलेल्या जावळी, कोरेगावसह पाटण, वाई, कऱ्हाड तालुक्यांतही दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा, याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. ट्रिगर २ मध्ये या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून समावेश होण्याबाबत योग्य निर्णय होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले आहे. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.शिवेंद्रसिंहराजे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की शासनाने राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. ट्रिगर १ निकषानुसार या तालुक्यांचा दुष्काळी तालुके म्हणून समावेश झाला आहे. पर्जन्यमानाच्या आधारे दुष्काळाची प्राथमिक परिस्थिती निर्माण होणे म्हणजेच एखाद्या तालुक्यात अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत पाऊस लक्षणीय कमी होणे, असा ट्रिगर १ चा अर्थ आहे. दरम्यान, पावसाच्या कमतरतेचा प्रत्यक्ष शेतीवर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास येणे, याला ट्रिगर २ म्हटले जाते..केवळ पाऊस कमी नाही, तर त्याचा पिकांवर प्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे, असा पुढचा स्तर असल्याने ट्रिगर २ च्या निकषांमध्ये जावळी, कोरेगावसह अन्य तालुक्यांबाबत निर्णय होईल. सर्वच तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे जावळीसह इतर तालुक्यांचाही समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत होण्यासाठी श्री. बावनकुळे यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली असून, त्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू आहे..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.विरोधकांकडून केवळ तोंडाची हवाविरोधकांना बोलण्यासाठी काहीही शिल्लक नसल्याने ते दुष्काळाच्या कारणावरून बिनबुडाच्या आरोपांनी तोंडाची हवा करत आहेत. विरोधकांना फक्त टीका करण्याचेच काम शिल्लक राहिले आहे, ते तेवढंच करणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष न देण्याचे आवाहनही शिवेंद्रसिंहराजेंनी पत्रकाद्वारे केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.