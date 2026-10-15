Satara Drought Relief: दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठा दिलासा! साताऱ्यात मागणी करताच मिळणार मोफत धान्य; स्थलांतरितांनाही लाभ

सातारा: दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील गरीब, वंचित आणि गरजू कुटुंबांची अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अन्नधान्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात धान्य पुरवठ्याचे नियोजनबद्ध जाळे उभारण्यात आले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सध्या जिल्ह्यात एक हजार ८६७ रास्त भाव दुकानांच्या (१,७१६ ऑनलाइन व १५१ ऑफलाइन) माध्यमातून धान्य वितरणाचे व्यापक काम सुरू आहे. या पारदर्शक आणि गतिमान व्यवस्थेमुळे जिल्ह्यातील सुमारे सहा लाख ८२ हजार शिधापत्रिकाधारकांना, तसेच २७ लाखांपेक्षा जास्त युनिट्सना नियमितपणे धान्याचा पुरवठा केला जात आहे..अन्नसुरक्षेवर विशेष भरया मोहिमेंतर्गत प्रामुख्याने अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचे हक्काचे धान्य वेळेत आणि सुलभतेने पोहोचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. दुष्काळग्रस्त भागात धान्याची कोणतीही अडचण भासू नये, म्हणून ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रिक सत्यापन करून वितरणात १०० टक्के पारदर्शकता आणली गेली आहे..धान्याची साठेबाजी टाळणारएकही पात्र कुटुंब अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाकडून घेतली जाणार आहे. दुष्काळी भागातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शिधापत्रिका उपलब्ध करण्यात येणार आहे. अन्नधान्याचा काळाबाजार, साठेबाजी व गैरव्यवहार होणार नाही, यासाठी वेळेत धान्य उपलब्ध करावे, अशी सूचना शासनाने केले आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...अशा आहेत उपाययोजनाअन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा विनाविलंब व सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी उपाययोजना करावी.केशरी रेशनकार्ड असलेले ‘एपीएल’ गटातील लाभार्थी यांना वेळेत धान्य उपलब्ध करावे.थेट लाभ हस्तांतरणाचे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करणार.दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास त्याला तातडीने धान्य उपलब्ध करावे.दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्यांना त्या ठिकाणी धान्य विनाविलंब उपलब्ध केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.