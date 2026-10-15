सातारा

Satara Drought Relief: दुष्काळग्रस्तांसाठी मोठा दिलासा! साताऱ्यात मागणी करताच मिळणार मोफत धान्य; स्थलांतरितांनाही लाभ

Maharashtra Free Ration Support for Drought Affected Families in Satara: राशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; दुष्काळी तालुक्यांत धान्यपुरवठ्यावर भर
. Maharashtra Ration News Satara District Ensures Free Food Grain Supply for Eligible Families in Drought Affected Talukas

Maharashtra Ration News Satara District Ensures Free Food Grain Supply for Eligible Families in Drought Affected Talukas

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील गरीब, वंचित आणि गरजू कुटुंबांची अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अन्नधान्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात धान्य पुरवठ्याचे नियोजनबद्ध जाळे उभारण्यात आले आहे.

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