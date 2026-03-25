Satara Farm Fire : खटावात शेतकऱ्याच्या स्वप्नांची राख; सीताफळाची तब्बल 2200 झाडे भस्मसात, पाच वर्षांच्या मेहनतीची झाली माती

खटाव (सातारा) : येथील धारपुडी शिवारात भीषण आग लागून शेतकरी मोहन घाडगे यांची तीन एकरांवरील सीताफळाची बाग पूर्णपणे जळून खाक झाली. सुमारे २२०० झाडांची, पाच वर्षांच्या अथक परिश्रमातून उभी राहिलेली ही बाग काही क्षणांत भस्मसात (satara farm fire custard apple orchard loss) झाल्याने त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. कष्टाने फुलवलेली बाग काही क्षणांत राखेत परिवर्तित झाल्याने शेतकरी कुटुंबाच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले होते..श्री. घाडगे यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीतही हार न मानता पाच वर्षांपूर्वी ही बाग उभी केली होती. पाण्याची टंचाई, हवामानातील बदल आणि आर्थिक अडचणींवर मात करत त्यांनी प्रत्येक झाडाची जपणूक लहान लेकराप्रमाणे केली. मंगळवारी दुपारच्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीने काही वेळात रौद्ररूप धारण केले. जोरदार वाऱ्यामुळे आगीचा वेग वाढत गेला आणि संपूर्ण बागेला विळखा घालत ती जळून खाक झाली..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीच्या तीव्रतेमुळे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. यात बागेतील २२०० झाडे जळून खाक झाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच कृषी अधिकारी अमोल चोरमले आणि तलाठी राजेंद्र कदम यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीचा पंचनामा केला. शासनाने तत्काळ मदत जाहीर करून या शेतकऱ्याला दिलासा द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. दरम्यान, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून संबंधित यंत्रणेकडून पुढील तपास सुरू आहे..पाच वर्षे लेकरासारखी झाडे जपली. दिवस-रात्र कष्ट केले; पण काही क्षणांत सगळं संपलं. आता पुन्हा उभं राहणं खूप कठीण वाटत आहे.- मोहन घाडगे, नुकसानग्रस्त शेतकरी.