सातारा

Satara Farmer Loan Waiver: साताऱ्यात ७,७८९ शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित; कर्जमाफी होऊनही पात्रतेचा खोडा, धक्कादायक कराण आल समाेर!

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Maharashtra Loan Waiver Scheme 7789 Satara Farmers Miss Benefits Due to eKYC Issues and Missing Digital Farmer ID Registration

Maharashtra Loan Waiver Scheme 7789 Satara Farmers Miss Benefits Due to eKYC Issues and Missing Digital Farmer ID Registration

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ हजार ७०५ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, तांत्रिक अटी आणि डिजिटल पडताळणीतील अडचणींमुळे अद्याप सात हजार ७८९ शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेपासून वंचित आहेत. ‘ई-केवायसी’ प्रमाणीकरण, फार्मर आयडी उपलब्ध नसल्याने पात्र असूनही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप रक्कम जमा करता आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आपली फार्मर आयडी तातडीने काढावी, असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

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