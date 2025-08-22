शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी! 'सातारा जिल्ह्यातील शंभर हेक्टरवरील पिकांना फटका': अतिवृष्टीत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान

सातारा: जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका पाटण, कोरेगाव, सातारा, कऱ्हाड, वाई, महाबळेश्वर तालुक्यांतील शेती पिकांना बसला आहे. पश्चिमेकडील तालुक्यात शेतीचे १०० हेक्टरपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. सध्या नुकसानीची पाहणी सुरू असून, पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर पंचनामे केले जाणार आहेत. घेवडा, कांदा, सोयाबीन, भुईमूग, तसेच बाजरी, मका, आले, हळद या पिकांना फटका बसल्याचे चित्र आहे. .Satara child health: 'साताऱ्यात लहान मुलांमध्ये वाढले संसर्गजन्य आजार'; सर्दी, खोकला, ताप, जुलाबाचे रुग्ण.नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना आधार ठरणारी एक रुपयांत पीकविमा योजना शासनाने बंद करून त्याऐवजी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पीकनिहाय विमा हप्ता भरावा लागत आहे. त्यामुळे या योजनेकडे बहुतांशी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीत खरीप पिकांसह फळबागा, भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी तुंबल्याने घेवडा, भुईमूग, कांदा, मका, आले, हळद या पिकांचे नुकसान झाले आहे..सध्याच्या प्राथमिक अहवालानुसार महाबळेश्वर तालुक्यात वाटाणा ११.१०, बटाटा ३.७०, भाताचे ०.३० हेक्टरवरील नुकसान झाले आहे. वाई तालुक्यातील पसरणी, एकसर, ओझर्डे, मेणवली, धोम, भोगाव येथे शेतीचे नुकसान झाली आहे. यामध्ये घेवडा, ऊस, टोमॅटो, हळद, सोयाबीन, भात पिकाचे नुकसान झाले आहे. तालुक्यात १३.२० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित असून, ६९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सातारा तालुक्यातील ०.७० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, करंजे तर्फ सातारा, भरतगाव येथील सोयाबीन पिकांचा समावेश आहे. उर्वरित तालुक्यात नुकसानीची पाहणी सुरू आहे. त्यानंतरच नेमके आकडे समजणार आहेत..माेठी बातमी! 'म्हसवडमधील १४ शेतकऱ्यांची जमीन शासनाकडे'; ३२ वर्षे माेबदलाच नाही, स्वखुशी’ शब्दाने ‘खुदकुशी’ची वेळ .पाहणीनंतर नेमकी स्थिती समजणारअतिवृष्टीत जिल्ह्यातील १०० हेक्टरवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या पावसाचा जोर ओसरत असल्याने कृषी विभागाने पाहणी करून पाऊस थांबल्यावर पंचनामे केले जाणार आहेत. महसूल प्रशासनानेही शेतीसह इतर बाबींच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या तरी माण, जावळी, खटाव, पाटण, कोरेगाव, कऱ्हाड तालुक्यांत नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले जात आहे; पण अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतरच नेमकी स्थिती समजणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.