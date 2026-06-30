Satara farmers: आत्मनिर्भरतेकडे शेतकऱ्यांची मोठी झेप; २५ हजार क्विंटल घरगुती सोयाबीन बियाण्यांची निर्मिती, साताऱ्यात शेतकऱ्यांची नवी क्रांती!

-हेमंत पवार कऱ्हाड : खरीप हंगामात जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. दर वर्षी सुमारे ९३ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी होते. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्या, बाजारपेठेतील बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागते. यंदा मात्र जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकत तब्बल २५ हजार ४८२ क्विंटल सोयाबीनचे बियाणे स्वतः तयार केले. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांच्या बाबतीत जिल्हा स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.शेतकऱ्यांना बियाणे वेळेवर उपलब्ध न होणे, उगवण क्षमता कमी असणे, वाढते दर, पुरवठ्यातील अनिश्चितता आदी समस्यांना सामोरे जावे लागते. परिणामी पेरणीचे नियोजन विस्कटते. तो धडा घेत अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात उत्पादित झालेल्या चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनची निवड करून त्यापासून बियाणे तयार करण्याचा मार्ग स्वीकारला. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अनुभवी शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून बियाणे निवड, साठवण आणि प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. परिणामी यंदा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर घरगुती आणि शेतकरी स्तरावर बियाणे निर्मिती झाली..यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत झाली. पेरणीच्या काळात बियाण्यांसाठी होणारी धावपळही कमी झाली आहे. स्वतः तयार केलेल्या बियाण्यामुळे स्थानिक हवामान आणि जमिनीशी जुळवून घेतलेल्या वाणांचा वापर वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वासही वाढला आहे. बियाण्यांसाठी बाजारपेठेकडे डोळे लावून बसण्याऐवजी स्वतःची बियाणे बँक उभारण्याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी वाटचाल करत आहेत..बियाणे निर्मितीमुळे...* शेतकऱ्यांकडून यंदा २५ हजार क्विंटल बियाणे निर्मिती* बाहेरील बियाण्यांवरील अवलंबित्व झाले कमी* बियाण्यांच्या खर्चात मोठी आर्थिक बचत* वेळेवर उपलब्ध झाले बियाणे* कृषी विभागाच्या सहकार्यातून शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे.सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी प्रयोगशील आणि प्रगतशील आहेत. कृषी विभागाच्या अहवानानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल २५ हजार ४८२ क्विंटल बियाण्यांची निर्मिती स्वतः केली आहे. त्याद्वारे ते बियाण्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहेत.भाग्यश्री फरांदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा.Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले बियाणेतालुक्याचे नाव बियाणे (क्विंटल)वाई २०३९खंडाळा २१९३फलटण २६६माण ८४खटाव ३४५५कोरेगाव ३८५२सातारा ५१५६जावळी ११५९पाटण २२६३कऱ्हाड ५०१४एकूण २५४८२ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.