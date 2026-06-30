सातारा

Satara farmers: आत्मनिर्भरतेकडे शेतकऱ्यांची मोठी झेप; २५ हजार क्विंटल घरगुती सोयाबीन बियाण्यांची निर्मिती, साताऱ्यात शेतकऱ्यांची नवी क्रांती!

Farmer self-reliance in soybean cultivation: सोयाबीन बियाणे बँकेच्या संकल्पनेतून साताऱ्यातील शेतकऱ्यांची २५ हजार क्विंटल घरगुती बियाणे निर्मिती; बाहेरील कंपन्यांवरील अवलंबित्व घटत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
Satara Leads by Example as Farmers Produce 25,482 Quintals of Soybean Seeds

Satara Leads by Example as Farmers Produce 25,482 Quintals of Soybean Seeds

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सकाळ वृत्तसेवा
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-हेमंत पवार

कऱ्हाड : खरीप हंगामात जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. दर वर्षी सुमारे ९३ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी होते. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्या, बाजारपेठेतील बियाण्यांवर अवलंबून राहावे लागते. यंदा मात्र जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकत तब्बल २५ हजार ४८२ क्विंटल सोयाबीनचे बियाणे स्वतः तयार केले. त्यामुळे सोयाबीन बियाण्यांच्या बाबतीत जिल्हा स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे.

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