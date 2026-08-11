Satara FDA Action: सातारा जिल्ह्यात भेसळखोरांविरोधात FDA ची धडक कारवाई; ५३ ठिकाणी छापे, १.१६ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

-हेमंत पवार कऱ्हाड : अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर धडक कारवायांचे सत्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील संबंधित विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर आला आहे. ५३ ठिकाणच्या कारवाईतून एक कोटी १६ लाख ३२ हजार ५५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून ३२ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयास २०२५-२६ मध्ये ५८ तक्रारी, तर आयुक्त मुंढे यांनी २५ मे २०२६ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर जूनपासून आतापर्यंत तब्बल १७९ तक्रारी प्राप्त झाल्या. नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असताना प्रशासनानेही त्याची गांभीर्याने दखल घेत प्रत्यक्ष कारवाईवर भर दिला. जिल्ह्यात ५३ ठिकाणी छापे टाकून जप्तीच्या कारवाया करण्यात आल्या..या कारवाईत तेल, मसाला, दारू, फरसाणासह अन्य अन्न पदार्थांचा तब्बल एक कोटी १६ लाख ३२ हजार ५५४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३२ व्यक्तींविरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले, तर १० हॉटेल, पाच बेकरी अशा १५ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..अपुरे मनुष्यबळ, वाहनासह चालकांचा अभावप्रशासनाकडून कारवाईचा धडाका सुरू असताना या विभागाला मात्र मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. त्या विभागाकडे साधे वाहनही उपलब्ध नाही. त्याचबरोबर त्यासाठीचा चालकही नाही. विशेषतः रात्रीच्या वेळी अचानक छापे टाकताना वाहनाअभावी अडथळे निर्माण होत आहेत..अहवालांना विलंबजिल्ह्यात अन्नपदार्थांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. कारवाईदरम्यान घेतलेले नमुने तपासणीसाठी जिल्ह्याबाहेरील प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. त्यामुळे त्यांचे अहवाल प्राप्त होण्यास वेळ लागतो. एकीकडे भेसळ खोरांविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू असताना प्रयोगशाळेअभावी तपासणी प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने जिल्ह्यातच प्रयोगशाळा उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..औषध निरीक्षकांची पाच पदे रिक्तसध्या येथील कार्यालयास आठ अन्न सुरक्षा अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, मंजूर पाच औषध निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत. वर्ग एक आणि दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजासाठी फक्त तीनच लिपिक कार्यरत आहेत. उपलब्ध यंत्रणा आणि मनुष्यबळाच्या जोरावर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे भेसळखोरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.दूध भेसळीसह अन्य कोणत्याही प्रकारच्या अन्न भेसळीबाबत खात्रीशीर माहिती, तक्रार असल्यास ती ऑनलाइन नोंदवावी किंवा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. जे तक्रारदार आहेत त्यांचे नाव गोपनीय ठेवून कारवाई केली जाईल.- तुषार शिंगाडे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.