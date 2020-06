प्रेमविवाहानंतर दोन महिन्यांनी ते आले एकत्र अन् गावात झाला राडा

वाठार स्टेशन : वाठार स्टेशन (ता. कोरेगाव) येथे प्रेमप्रकरणातून दोन गटांत झालेल्या राड्यामुळे संपूर्ण गाव बंद पडले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. याप्रकरणी परस्परविरोधी फिर्यादीतून चौघांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. प्रतीक काळोखे याच्या फिर्यादीवरून राजेखान पठाण (वय 69), इस्माईल अदिल इनामदार (रा. वाठार स्टेशन) यांच्यावर तर, राजेखान पठाण यांच्या फिर्यादीवरून प्रतीक काळोखे व गणेश घाडगे (दोघे रा. वाठार स्टेशन) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. चौघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रतीकच्या चुलत भावाने दोन महिन्यांपूर्वी राजेखान यांच्या नातीशी आळंदी येथे जाऊन प्रेमविवाह केला होता.

दोघांनीही आपल्या घरी याबाबतची माहिती दिली नव्हती. आळंदीवरून आल्यानंतर दोघेही एकत्र न राहता आपापल्या घरी राहण्यासाठी गेले होते. त्यामुळे दोघांच्याही कुटुंबीयांना याबाबतची कल्पना नव्हती. दोन दिवसांपूर्वी मुलाने मुलीला स्वत:च्या घरी राहण्यासाठी नेले. दुसऱ्या दिवशी मुलीचे आजोबा तिला आणण्यासाठी मुलाच्या घरी गेले. त्या वेळी मुलाच्या घरासमोर वादावादी झाली. त्यातून गाडी फोडण्याचा प्रकार झाला होता. काल सायंकाळी प्रतीक हा गणेशसोबत बाजार चौकात आला होता. त्याचवेळी राजेखान व इस्माईलही तेथे आले होते. प्रेमविवाहावरून त्यांच्यामध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. त्यातून एकमेकांवर तलवारीने वार झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, ही मारामारी झाल्यानंतर दोन्ही बाजूच्या सुमारे 200 जणांचा जमाव बाजार चौकात जमला होता. त्यामुळे वाठार स्टेशन परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा मारामारीचा निषेध नोंदविण्यासाठी ग्रामस्थांनी आज गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे गावात आजही तणावपूर्ण शांतता होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी गावातील प्रत्येक चौकात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.



