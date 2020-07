श्रावणातील पहिल्याच सोमवारी मिळाला "त्यांना' प्रसाद

विंग (जि. सातारा) ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात संचारबंदी आदेश असताना येथील आगाशिव डोंगरावर दर्शन व पर्यटनासाठी येणाऱ्यांकडून जखीणवाडी कोरोना ग्रामस्तरीय समितीने प्रशासनाच्या मदतीने सक्तीने दंड वसूल केला. येथून जवळच अणि कऱ्हाडच्या दक्षिणेस असलेल्या आगाशिवाला पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. हिरवाईने नटलेला हा निसर्गरम्य परिसर पाहण्यासाठी आणि माथ्यावर महादेव दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकाची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्याच्या विविध परिसरातून भाविक तेथे येतात. डोंगरात विखुरलेल्या ऐतिहासिक बौद्धकालीन लेणी पर्यटकांच्या आकर्षणाचा विषय ठरत आहे. कोरोना संसर्गाची शक्‍यता लक्षात घेऊन यंदा विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. यंदा पहिल्या श्रावणी सोमवारानिमित्त आदेश डावलून डोंगरावर हजेरी लावणाऱ्या भाविकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. 20 जणांकडून दंड वसूल करण्यात आला. जखीणवाडीचे सरपंच रूपाली हुबाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी सरपंच नरेंद्र पाटील, ग्रामसेवक आर. एन. पाटील, तलाठी हणमंत चौधरी, पोलिस पाटील किशोर कुंभार, दिलीप पाटील, भाऊसो कणसे, प्रदीप बाबर, लक्ष्मण जाधव, शहर पोलिस कर्मचारी सुनील पन्हाळे, देवानंद खाडे, तानाजी बागल, रवींद्र चव्हाण यांनी कारवाईत भाग घेतला. आगाशिव लेणी पाहण्यासाठी व दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विशेषतः बाहेरहून येणाऱ्यांकडून एक हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल, अशी माहिती समिती सदस्यांनी दिली. (संपादन ः संजय साळुंखे) या तिर्थक्षेत्री भाविकांना प्रवेशबंदी

Web Title: Satara On the first Monday in Shravan, they received "Prasad"