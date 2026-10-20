सातारा

Satara Forest Department: साताऱ्यात वन विभागाचा पुढाकार; वन्यजीवांसाठी १० तालुक्यांत ४०० वनराई बंधारे

Satara Forest Department Steps Up Water Conservation for Wildlife: दुष्काळात वन्यजीवांची तहान भागवण्यासाठी वन विभागाची तयारी; साताऱ्यात ४०० वनराई बंधारे
Satara Wildlife Conservation Drive Sees 400 Vanrai Bunds Built Across 10 Talukas to Provide Water and Improve Groundwater Recharge

Satara Wildlife Conservation Drive Sees 400 Vanrai Bunds Built Across 10 Talukas to Provide Water and Improve Groundwater Recharge

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत वन विभागाने जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत ४०० वनराई बंधारे उभारले आहेत. त्यामुळे दुष्काळात वन्यजीवांसाठी जलसंधारणाचा आधार मिळून किमान पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी या बंधाऱ्यांचा उपयोग होणार आहे.

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