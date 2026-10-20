Satara Forest Department: साताऱ्यात वन विभागाचा पुढाकार; वन्यजीवांसाठी १० तालुक्यांत ४०० वनराई बंधारे

सातारा : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत वन विभागाने जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत ४०० वनराई बंधारे उभारले आहेत. त्यामुळे दुष्काळात वन्यजीवांसाठी जलसंधारणाचा आधार मिळून किमान पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी या बंधाऱ्यांचा उपयोग होणार आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दुर्गम भागातील डोंगरदऱ्यातील नैसर्गिक पाण्याचा आधार वन्यप्राण्यांना असतो. मात्र, यंदा तीव्र दुष्काळात पडण्याची शक्यता असल्याने वन विभागाने वन्यप्राण्यांसाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पुढील दोन महिन्यांनंतर दुष्काळात डोंगरदऱ्यातील नैसर्गिक पाणी आटल्यानंतर वन्यजीवांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. डोंगरदऱ्यांत पावसाचे पाणी अडवून वन्यप्राण्यांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, तसेच भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणाला चालना मिळावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. पावसाळ्यात डोंगराळ भागातून आणि ओढ्यांमधून वाहून जाणारे पाणी अडविल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो..वनराई बंधाऱ्यांमुळे पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित होण्यास जमिनीत पाणी मुरण्यास आणि परिसरातील जलस्रोतांचे संवर्धन होण्यास मदत होते. परिणामी, विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणी पातळीला आधार मिळण्यास हातभार लागू शकतो. याचबरोबर जिल्ह्यातील काही भागांत पाणी टंचाईची चिंता कायम असताना जलसंधारणाच्या अशा उपाययोजनांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पावसाचे पाणी साठविणे, उपलब्ध जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर करणे आणि भूजलावरील वाढता ताण कमी करणे, यासाठी वनराई बंधारे उपयुक्त ठरू शकतात. जलसंधारणासोबतच पर्यावरण संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणालाही या अभियानातून प्रोत्साहन दिले जात आहे..वन्यजीव संरक्षणासाठी जनजागृतीवन्यजीव सप्ताहानिमित्त वन विभागाकडून जनजागृती रॅली, चित्रकला व निबंध स्पर्धा, व्याख्याने आणि मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. वनक्षेत्र स्वच्छता, प्लॅस्टिक निर्मूलन, जलस्रोत संवर्धन, सर्पदंश प्रतिबंध आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. छायाचित्र प्रदर्शन आणि समाजमाध्यमांद्वारेही जनजागृती करण्यात येणार आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...जलसंधारण, पर्यावरण संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. वनसंपदेचे संरक्षण आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नागरिकांनी वनसंवर्धनाच्या कार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवून शाश्वत पर्यावरण निर्मितीस हातभार लावावा, तसेच वनराई बंधाऱ्यामुळे वन्यजीवांना डोंगर भागात पाणी उपलब्ध होणार आहे.- अमोल सातपुते, उपवनसंरक्षक, वन विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.