तहानलेल्या गावासाठी "ते' ठरले भगीरथ

बिजवडी (जि. सातारा) : होय, हे घडलंय दुष्काळी कलंक घेऊन जगणाऱ्या माण तालुक्‍यातील हस्तनपूर गावात आणि तेथेच घालून दिलायं विशाल दातृत्वाचा अनोखा आदर्श... हस्तनपूर (ता. माण) हे वर्षानुवर्षे कायमच पाणीटंचाईमुळे चर्चेत राहणारं गाव. सार्वजनिक विहिरीतून मिळणारे पाणी खराब असल्याने ते पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागतच होती. अशा परिस्थितीत भगीरथाप्रमाणे ग्रामस्थांची तहान भागवण्यासाठी खताळ कुटुंबातल्या सीतामाई खताळ व शंकर खताळ ही मायलेकरं पुढं आली आणि हस्तनपूरकरांची तहानही भागवू लागली. हस्तनपूरच्या शंकर मल्हारी खताळ व त्यांच्या आई सीताबाई खताळ यांच्या बोअरवेलला चांगले पाणी आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून त्यांनी आपल्या बोअरवेलचे पाणी गावातील सर्व लोकांना मोफत देऊन दातृत्वाचा एक आदर्श गावासमोर ठेवला आहे. रोज सकाळी साडेसात वाजता न चुकता बोअर सुरू करणे हा त्या माउलीचा नित्यनियम. गावात गेल्या वर्षी जलसंधारणाच्या कामासाठी मुंबई व बाहेरगावाहून आलेले सर्व जण हेच पाणी भरण्यासाठी गर्दी करत होते, तर यावर्षीही कोरोनाच्या भीतीने बाहेरगावाहून आलेले सर्व हस्तनपूरकर येथूनच पाणी भरत होते. त्यामुळे स्वतः शंकर खताळ पाण्याच्या वेळेस हजर राहून लोकांना पाणी सुरू करून देण्याअगोदर मास्क लावा, सुरक्षित अंतर ठेवा, पाइपला हात लावून नका, अशा सूचना देत होते. गावाला पाणीपुरवठ्याची सोय असली, तरी ते पाणी पिण्यायोग्य नाही. गावातील स्थानिक प्रशासन व पुढाऱ्यांनी शुद्ध पाण्याची सोय करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, तसेच गावात पांढरीवर असणारा जुना हातपंप पाण्याअभावी बंद आहे. त्यावरही दुसरा हातपंप किंवा इतर पर्यायही शोधणे गरजेचे आहे. माउली सीताबाई खताळ व शंकर खताळ यांच्या दातृत्वाचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. ग्रामस्थांनीही या पाण्याचा जपून वापर करणे गरजेचे आहे. गावातील अन्य हातपंप बंद असून, ते दुरुस्त करण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे.

- दत्तात्रय मुळीक (हस्तनपूर, ता. माण) गावात कायमच पाणीटंचाई असते. त्यात उन्हाळ्यात तर बोलायलाच नको. सर्वांच्या आशीर्वादाने आमच्या बोअरवेलला चांगले पाणी असल्याने ते सर्वांना उपलब्ध करून दिले आहे. पाणी दिल्याने ते काही कमी होत नाही. ग्रामस्थांची तहान भागवण्याचे काम आपल्या हातून होतंय हेच आमचे भाग्य.

