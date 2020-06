"पाचगणी वन फॅमिली' नव्हे गरजूंचा मित्र!

पाचगणी (जि. सातारा) : पाचगणी रोटरी क्‍लबने सलग तिसऱ्यावेळी "पाचगणी वन फॅमिली' या योजनेंतर्गत 720 गरजूंना जीवनाशयक वस्तूंचे किट वाटप करण्यात आले. कोरोना महामारीच्या कालावधीत गरजूंना सहकार्य देण्यासाठी पाचगणी रोटरी क्‍लबने सामाजिक बांधिलकी जोपासली असून अधिकाधिक गरजूंना सहकार्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे "रोटरी'चे अध्यक्ष शाहाराम जवानमर्दी यांनी सांगितले. पाचगणीच्या रोटरी क्‍लबच्या वतीने तसेच मुंबई येथील गोदरेज कंपनीअंतर्गत रोटरी क्‍लब ऑफ क्वीन्स नेकलेस तसेच वेजमेंन इम्पेक्‍स, जायंट क्‍लब आयलंड सिटी, लायन्स क्‍लब (पूर्व मुंबई) व रुबाबाई अमिजी संस्था आदींच्या सहकार्याने वस्तू वाटपांचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात शहर व आजूबाजूच्या गावांतील गरजू लोकांसाठी अन्नधान्य व गृहोपयोगी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश पवार यांच्या हस्ते किट वाटपाची सुरवात करण्यात आली. पाचगणी रोटरी क्‍लबचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या विशेष टीम वर्कने व्यवस्थित व सर्व नियमांचे पालन करत सकाळी व सायंकाळी अशा दोन सत्रात वाटप केले. यापूर्वी रोटरी क्‍लबने अन्नधान्य वाटपाबरोबरच नगरपालिका व पोलिस कर्मचाऱ्यांना मास्क वाटप, वन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना मास्क व सॅनिटयझर तसेच येथील आरोग्य केंद्रातील कोरोना फायटर्सना आरोग्य किट वाटप केले आहे. विदेशी प्राणी, पक्षी पाळणाऱ्यांनो सावधान..!

