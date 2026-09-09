Satara Ganesh Festival: सातारच्या गणेश आगमन मिरवणुकीत थरार; ‘सह्याद्रीचा राजा’ मंडळाच्या डायनासॉरला अचानक आग, मिरवणुकीत खळबळ

सातारा : ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत आणि ध्वनिवर्धकाच्या आवाजात थिरकणाऱ्या तरुणाईंसमवेत निघालेल्या आगमन सोहळा मिरवणुकीत आज रात्री आगीची घटना घडली. ‘सह्याद्रीचा राजा’ मंडळाच्या गणेशमूर्तीसमवेत करण्यात आलेल्या हलत्या डायनासॉरला अचानक आग लागल्याने राजवाडा बस थांब्यावरील हजारो भाविकांची एकच तारांबळ उडाली. .Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.घटनेचे गांभीर्य ओळखून कार्यकर्त्यांनी आग लागलेल्या ट्रॉलीपासून नजीक असलेली गणेशमूर्ती, ध्वनियंत्रणा तत्काळ बाजूला काढली अन् भडकलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. दरम्यान, आज शहरातील सुमारे सात ते आठ गणेशोत्सव मंडळांनी गणेश आगमन मिरवणूक धूमधडाक्यात काढली..शहरातील मानाचा गणपती आझाद हिंद मंडळ यांच्यासह सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ (होलार समाज), शाहूपुरी येथील समता पार्क सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, शुक्रवार पेठेतील नर्मदेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, बुधवार पेठेतील शिवतेज सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, गुरुदेवदत्त मंडळ, सह्याद्रीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाचा आज मोठ्या दिमाखात आगमन सोहळा झाला..बहुतांश मंडळांनी राजवाडा बस थांबा हा मिरवणुकीसाठी केंद्रबिंदू ठेवला होता. एकेक मंडळाकडून गणरायाला वाजत गाजत राजपथावर आणले जात होते. ढोल ताशांचा गजर, फटाक्यांची आतषबाजी, ध्वनियंत्रणेवरील लावण्यात आलेल्या गाण्यांवर कार्यकर्ते नाचत होते. आजच्या मिरवणुकांमध्ये महिला वर्गाचा मोठा समावेश होता..दरम्यान, राजवाडा बस थांबा येथे सह्याद्रीचा राजा मंडळाच्या गणरायाची पहिली झलक पाहण्यासाठी हजारो भाविक जमले होते. गणपती बाप्पा मोरया असा गजर करत, भाविकांना गणरायाचे मुख दर्शन घडत असताना, फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. त्याचवेळी गणेशमूर्ती शेजारील डायनासॉरने अचानक पेट घेतला. यामुळे भाविकांमध्ये घबराट पसरली. कार्यकर्त्यांनी तातडीने आग आटोक्यात आणण्यासाठी बादल्यांतून पाण्याचा मारा सुरू केला. आग लागलेल्या ट्रॉलीतून कार्यकर्त्यांनी विद्युत दिवे, जनरेटर आदी बाजूला काढले. घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी उसळल्याने पोलिसांनी भाविकांना तेथून हटविले. पालिकेचा अग्निशमन बंबही घटनास्थळी पोहचला. या घटनेत कोणासही इजा झाली नाही..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ध्वनिवर्धकांवर पोलिसांचे नियंत्रणआज निघालेल्या आगमन सोहळ्याच्या मिरवणुकांमध्ये काही मंडळांकडून ध्वनिवर्धकांचा वापर करण्यात आला. सातारा शहर पोलिस ठाणे आणि शाहूपुरी पोलिस ठाणे यांच्याकडून मंडळांकडून ध्वनिवर्धकांचा आवाज वाढला जाऊ नये, याची दक्षता घेण्यात येत होती. पोलिसांकडून डेसिबल मीटरद्वारे आवाजाचे मोजमाप केले जात असल्याने साऊंड ऑपरेटवरही दबाव राहिल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.