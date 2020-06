सातारा : विना शिधापत्रिकाधारक सर्व कामगार, मजूर, स्थलांतरित, विस्थापित मजूर, तसेच नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केलेले मात्र संगणकीकृत करण्यात प्रलंबित असलेल्या सर्व विना शिधापत्रिकाधारकांना आता पाच किलो मोफत तांदूळ व एक किलो अख्खा चना प्रतिलाभार्थी कुटुंब संख्येप्रमाणे वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्नेहा किसवे-देवकाते यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले, यासाठी बिगर कार्डधारक कामगार, मजूर, स्थलांतरित, तसेच नवीन शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केलेले पण संगणकीकृत करण्याचे प्रलंबित असलेले विनाशिधापत्रिकाधारक पात्र असतील. त्यासाठी अशा लोकांनी आधारकार्ड किंवा कोणत्याही ओळखपत्रासह आपल्यानजीकच्या स्वस्त धान्य दुकानदार, गावकामगार तलाठी यांच्याकडे तत्काळ संपर्क करावा. हे मोफत तांदूळ वाटप जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून करण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांनी त्वरित नावनोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी केले आहे. हे धान्य वितरण विना शिधापत्रिकाधारक सर्व लाभार्थ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नावनोंदणी करताना सदर लाभार्थ्यांकडून पारदर्शकतेच्या दृष्टीने शिधापत्रिका नसल्याचे हमीपत्र भरून देणे बंधनकारक आहे, तसेच पुराव्यादाखल कोणतेही शासनमान्य ओळखपत्राची नोंद घेतली जाणार आहे, तरी जिल्ह्यातील गरजू विनाशिधापत्रिकाधारकांनी त्वरित नजीकच्या स्वस्त धान्य दुकानदार अथवा गावकामगार तलाठी यांच्याशी संपर्क साधून आपले नावनोंदणी करावी. या विना शिधापत्रिकाधारकांच्या याद्या निश्‍चित झाल्यानंतर तहसीलदारांकडून मोठी जागा असणारे व मध्यवर्ती स्वस्त धान्य दुकाने यांची निवड करून धान्य वाटप केले जाणार आहे. लाभार्थ्यानी वाटप केंद्रावर गर्दी टाळावी व मास्क परिधान करणे बंधनकारक आहे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी केले आहे. कोरोनापाठोपाठ आता घोंघावतोय नवा धोका...

