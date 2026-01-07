Satara News: सातारचे पालकमंत्री संतापले;अधिकाऱ्यांची झाडाझडती, लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणाऱ्यांना काय इशारा दिला?

सातारा

सातारा: शासकीय कार्यालयातील कामांसाठी लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणे ही पद्धत खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देऊन पालकमंत्री कार्यालय आपले दारी या उपक्रमांतर्गत तब्बल एक हजार ४९९ अर्जांवर कार्यवाही झालेली नाही. या अर्जांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी सक्त सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

