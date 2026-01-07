Satara News: सातारचे पालकमंत्री संतापले;अधिकाऱ्यांची झाडाझडती, लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणाऱ्यांना काय इशारा दिला?

सातारा: शासकीय कार्यालयातील कामांसाठी लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणे ही पद्धत खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देऊन पालकमंत्री कार्यालय आपले दारी या उपक्रमांतर्गत तब्बल एक हजार ४९९ अर्जांवर कार्यवाही झालेली नाही. या अर्जांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी सक्त सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना केली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री कार्यालय आपल्या दारी या उपक्रमाचा आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे, तहसीलदार अनंत गुरव, कऱ्हाडच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे उपस्थित होते.. देसाई म्हणाले, ‘‘कोणत्याही स्थितीत शासकीय विभाग व यंत्रणांनी नागरिकांची कामे रखडवू नयेत. नागरिकांच्या कामांना विलंब करणे, नकारात्मक प्रतिसाद देणे, लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणे ही पद्धत खपवून घेतली जाणार नाही. एक सप्टेंबर ते ३० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पालकमंत्री कार्यालयास चार हजार ८१९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी दोन हजार ४०६ अर्जांवर कार्यवाही सुरु आहे. ७२० अर्जांवरील काम पूर्ण झाले आहे. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...अद्याप एक हजार ४९९ अर्ज कार्यवाहीसाठी अपूर्ण आहेत. यावर तातडीने निर्णय घ्यावा. पालकमंत्री कार्यालयाकडे नवीन शिधापत्रिकेसाठी मागणी होत आहे. मागणीनुसार नागरिकांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी. लाडकी बहीण शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, पाटण तालुक्यातील महिला लाभार्थ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. या महिलांना योजनेंतर्गत पैसे मिळावे, यासाठी जिल्हा महिला व बाल विभागाने मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करावा.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.