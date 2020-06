कऱ्हाडमधील "ही' हॉस्पिटल कोविडसाठी राखीव

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील नऊ रुग्णालयांना कोविड हॉस्पिटलसाठी राखीव ठेवले आहे. त्यासंदर्भाने त्या रुग्णालयांतील डॉक्‍टरांसह अन्य स्टाफलाही शासनाने दोन प्रशिक्षणे दिली आहेत. गरज भासल्यास त्या रुग्णालयांची सर्व यंत्रणा कोरोना रुग्णांसाठी वापरली जाणार आहे. सध्या तरी 21 पेक्षाही जास्त तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची फौज कोविडमध्ये शासनाला पूर्णतः मदत करत आहे. शहर व परिसरात कोरोनाची लक्षणे दिसणाऱ्या नागरिकांच्या तपासण्याची सुविधा कृष्णा व सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये स्वतंत्र आहे. कृष्णा व सह्याद्रीमध्ये व्हेंटिलेटर आणि बेडची सोय केली आहे. कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे दिसणाऱ्या रुग्णांनी कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये न जाता थेट या दोन्ही रुग्णालयांत जाऊन तपासणी करावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी रुग्णांच्या तपासणी "कृष्णा' व सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये होत आहे. सौ. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयासह "कृष्णा', "सह्याद्री', "श्री' हॉस्पिटल, "एरम' हॉस्पिटल, "सिद्धिविनायक", "कऱ्हाड' हॉस्पिटल यांसह अन्य दोन रुग्णालयांना कोविडच्या उपचारासंबंधी पत्र दिली आहेत. भविष्यात गरज भासल्यास या रुग्णालयांचे कोविड हॉस्पिटलमध्ये स्थलांतर करण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी अत्यावश्‍यक रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या कऱ्हाड शाखेचे अध्यक्ष डॉ. वैभव चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला आहे. डॉ. चव्हाण म्हणाले, ""संभाव्य कोविड हॉस्पिटलमध्ये बेडची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय शहरातील अन्य हॉस्पिटलही अत्यावश्‍यक रुग्णांसाठी खुली आहेत. नियमित तपासणीसाठी रुग्णांसाठी अत्यावश्‍यक सेवेची हॉस्पिटल तयार ठेवली आहेत. गरज भासल्यास त्यांच्या सेवेसाठी शहरातील अन्य हॉस्पिटल्स व तज्ज्ञ डॉक्‍टर आहेत. शहरात सध्या कोरोनाची साथ आटोक्‍यात आहे, तरीही संभाव्य धोका लक्षात घेऊन नऊ रुग्णालयांना कोविड हॉस्पिटलचा दर्जा देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. त्यासाठी पीपीई किटसह अद्ययावत सेवा पुरविल्या गेल्या आहेत.'' भविष्यात शहरातील काही रुग्णालये कोविड हॉस्पिटल म्हणून घोषित करावी लागणार आहेत. त्यासाठी नऊ रुग्णालयांची निवड केली आहे. तेथे सर्व अद्ययावत सुविधा पुरविल्या आहेत. - डॉ. वैभव चव्हाण अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, कऱ्हाड लग्नाचा बॅंड वाजवा, या खात्यांची परवानगी घेऊनच

Web Title: Satara 'This' hospital in Karad is reserved for Kovid