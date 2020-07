चारचाकी वाहनात जवान क्वारंटाइन..!, "कोरोना'त घेतोय कुटुंबासह गावाची काळजी

बिजवडी (जि. सातारा) : खटाव तालुक्‍यातील एक जवान सुटीवर आल्यानंतर त्यालाही क्वारंटाइन व्हावे लागले. परंतु, आपल्या कुटुंबीयांसह गावाच्या काळजीपोटी तो चक्क घरासमोरील चारचाकी गाडीत आपला क्वारंटाइनचा कालावधी घालवत आहे. काळेवाडीचा जवान प्रसाद काळे हा नुकताच महिन्याच्या सुटीवर आला. ही सुटी सहकुटुंब, पै-पाहुणे, मित्रमंडळींबरोबर आनंदाने घालवायची, या उद्देशाने आलेल्या या जवानाचा आनंद कोरोनाने हिरावून घेतला. बाहेरून आलेल्या सर्वच व्यक्तींना क्वारंटाइन केले जाते. तद्वत जवानालाही क्वारंटाइन व्हावे लागले. घरची परिस्थिती हलाखीची, घरी दोन खोल्या. त्यात आई-वडील व बहीण राहतात. म्हणून त्याने चुलतभावाच्या एका खोलीत क्वारंटाइन करून घेतले. परंतु, दुसऱ्या दिवशी त्याचा चुलतभाऊ पुण्याहून गावी आला. त्यामुळे त्या जवानाला त्याची खोली खाली करावी लागली. सार्वजनिक ठिकाणी राहायला जावून गावकऱ्यांना संकटात टाकण्यापेक्षा आपल्या घरासमोरील उभ्या असलेल्या चारचाकी गाडीत अखेर त्या जवानाने क्वारंटाइन करून घेतले. त्याच्या इतरांच्या काळजी करण्याच्या कार्याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. कारण आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल; पण आपल्यामुळे इतरांना त्रास नको, हे त्याचे विचार वाखणण्याजोगे आहेत. नियमांचे पालन करून त्याला त्याचे आई-वडील सकाळ-संध्याकाळ जेवणाचा डबा देतात. ""मी सुटीवर येताना कोरोना टेस्ट केली. मात्र, प्रवासात काहीही होऊ शकते. त्यामुळे मी स्वत: क्वारंटाइन झालो. चारचाकी गाडी एका जागेवरच अनेक दिवस उभी असल्याने इतर ठिकाणी जावून दुसऱ्यांना काळजीत टाकण्यापेक्षा मी या गाडीत राहण्याचा निर्णय घेतला.'' -प्रसाद काळे, जवान, काळेवाडी संपादन : पांडुरंग बर्गे

