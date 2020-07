कोविड हॉस्पिटलचे फक्त प्रस्तावच; पण उपचार कधी सुरू होणार

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः कऱ्हाड शहरासह तालुक्‍यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यासाठी प्रशासनाने कृष्णा, सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलमध्ये सेवा दिली जात आहे. ही तीनही हॉस्पिटल सध्या उपचारासाठी कमी पडत आहेत. त्यासाठी यापूर्वीच शहरातील नऊ खासगी हॉस्पिटल कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रस्तावित केली होती. मात्र, ती कागदावरच आहेत. रुग्णांची गैरसोय विचारात घेऊन या हॉस्पिटलमध्ये कोरोना बाधितांवर उपचार सुरू करण्याची गरज आहे. सातारा जिल्ह्यात कऱ्हाड तालुक्‍यात सर्वाधिक कोरोना बाधितांची संख्या आहे. तालुक्‍याबरोबर शहरातही रुग्ण वाढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पालिका आणि आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेमार्फत उपाययोजना सुरू आहेत. मात्र, रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याने शहराची डोकेदुखी वाढली आहे. शहर व तालुक्‍यातील रुग्ण वाढले, तर तातडीने त्यांना हॉस्पिटल, बेड उपलब्ध व्हावे, यासाठी येथील प्रशासनाने पहिल्यांदा कृष्णा, त्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालय, त्यानंतर सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलला सोय केली. त्यातील उपजिल्हा रुग्णालयातील ही सेवा नागरिकांच्या तक्रारीमुळे बंद करून ती सह्याद्री हॉस्पिटलला हलवण्यात आली. त्यामुळे सध्या तीनच ठिकाणी कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. अन्य हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर रुग्णांना बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शहरातील नागरिकांनी तक्रारी केल्या. रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर बेड मिळत नसल्याने अनेकांना त्यांच्या घशातील स्त्रावाचा नमुना तपासणीसाठी दिल्यावर त्यांचा अहवाल येईपर्यंत त्यांना पार्ले किंवा फार्मसी कॉलेजच्या सेंटरवर ठेवले जाते. तपासणीत संबंधित रुग्ण जर पॉझिटिव्ह आला तरच त्याला पुन्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले जाते. रुग्णांना गेल्या-गेल्या उपचार मिळावा, ही मागणी वाढत आहे. शहरातील अन्य हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे लक्ष

कऱ्हाडला सध्या कृष्णा, सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलवरमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन अन्य हॉस्पिटलमध्येही ही सेवा सुरू करण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेक मागण्या गेल्या आहेत. त्यावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे)

Web Title: Satara Just a proposal from Covid Hospital; But when will the treatment start