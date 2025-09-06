Satara Ganpati Visarjan Video : भगवान शंकराची कृपा? मामाच्या डोक्यावर सुरक्षित नाचतो गणपती! पाहा अद्भुत क्षण

सातारा (प्रतिनिधी) : गणेशोत्सवानिमित्त महाराष्ट्रभरात विविध अनोख्या परंपरा पाहायला मिळतात. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील खरोशी गावातही गणपती विसर्जनाची (Ganpati Visarjan Unique Tradition Satara) एक आगळीवेगळी परंपरा अनेक वर्षांपासून चालू आहे..गावातील एक व्यक्ती, ज्यांना सर्वजण ‘मामा’ म्हणून संबोधतात, ते प्रत्येक वर्षी गणपतीची मूर्ती डोक्यावर ठेवून नाचवत विसर्जनासाठी नेतात. विसर्जनाच्या मिरवणुकीत हा क्षण पाहण्यासाठी गावकरी आणि पाहुण्यांची मोठी गर्दी जमते..Mumbai Police : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी मुंबईत 84 रस्ते बंद; तब्बल 4 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त, 32 रस्त्यांवर मालवाहतूक वाहनांना बंदी.गावकऱ्यांच्या मते, या मामांच्या अंगात विसर्जनाच्या वेळी भगवान शंकर अवतरतात. त्यांच्याकडूनच मामांना मूर्ती डोक्यावर ठेवून सहजपणे नाचता येतं आणि मूर्तीला कधीही धक्का बसत नाही. एवढ्या वर्षांत गणपतीची मूर्ती खाली पडली नसल्याचं सांगितलं जातं..गावकऱ्यांची श्रद्धा आहे, की देवाच्या आशीर्वादामुळेच हा चमत्कार घडतो. त्यामुळे ही परंपरा केवळ धार्मिकतेपुरती मर्यादित न राहता गावकऱ्यांच्या भक्तीभावाचा एक अनोखा आविष्कार मानली जाते. दरम्यान, या परंपरेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, मोठ्या प्रमाणात लोक तो पाहत आहेत. अनोख्या परंपरेबद्दल अनेकजण कौतुक व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.