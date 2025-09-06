सातारा

Satara Ganpati Visarjan Video : भगवान शंकराची कृपा? मामाच्या डोक्यावर सुरक्षित नाचतो गणपती! पाहा अद्भुत क्षण

Unique Ganpati Visarjan Tradition in Kharoshi Village : विसर्जनाच्या मिरवणुकीत हा क्षण पाहण्यासाठी गावकरी आणि पाहुण्यांची मोठी गर्दी जमते.
बाळकृष्ण मधाळे
सातारा (प्रतिनिधी) : गणेशोत्सवानिमित्त महाराष्ट्रभरात विविध अनोख्या परंपरा पाहायला मिळतात. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील खरोशी गावातही गणपती विसर्जनाची (Ganpati Visarjan Unique Tradition Satara) एक आगळीवेगळी परंपरा अनेक वर्षांपासून चालू आहे.

