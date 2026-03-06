सातारा

Rare Fish Species Found in Satara : माणदेशाच्या दुष्काळात निसर्गाचा चमत्कार! किरकसालच्या बंधाऱ्यात सापडले 'हे' दुर्मिळ मासे, निसर्गप्रेमींसाठी सातारा ठरतंय हॉटस्पॉट

Rare Fish Species Discovered in Kiraksal Water Reservoirs : या नोंदीमुळे किरकसालच्या गवताळ प्रदेशाचे पर्यावरणीय महत्त्व अधिक ठळक झाले आहे.
rare fish species found in maharashtra

rare fish species found in maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गोंदवले (सातारा) : वाढत्या तापमानामुळे पाण्याची पातळी घटत असताना करण्यात आलेल्या विशेष नमुना संकलना दरम्यान किरकसाल परिसरातील बंधाऱ्यांमध्ये डेक्कन महासीर, पश्चिम घाटात स्थानिक व असुरक्षित असलेला कोलूस बार्ब व स्थानिक जलपरिसंस्थेत स्वच्छतादाराची भूमिका बजावणारा पाबडा हा कॅटफिश आढळून (rare fish species in satara reservoirs) आला आहे. परिसरात आतापर्यंत माशांच्या बारा प्रजातींच्या नोंदी झाल्या असून, हंगामी जलसाठे दुर्मीळ जलचरांसाठी अत्यावश्यक ‘सूक्ष्म आश्रयस्थाने’ म्हणून कार्यरत असल्याचे सिद्ध होत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
fish
Wildlife
Biodiversity

Related Stories

No stories found.