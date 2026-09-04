Satara Kunbi Certificate: कुणबी दाखल्यांबाबत मोठी अपडेट! साताऱ्यात एक हजार अर्जांची जात पडताळणी; गॅझेटिअरमुळे वाढणार प्रकरणे

सातारा : जिल्ह्यात कुणबी दाखला मिळाला म्हणजे प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे नाही. त्यापुढील टप्प्यावर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवणे कष्टाचे ठरत आहे. जिल्ह्यातील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयाकडे आतापर्यंत १,७५५ कुणबी दाखलाधारकांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी १,०१२ जणांना कायदेशीर प्रक्रियेनंतर पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. दरम्यान, मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचे सध्या सातारा व औंध गॅझेटिअर लागू होण्यासाठी उपोषण सुरू आहे. सातारा गॅझेटिअर लागू झाल्यास जिल्ह्यात कुणबी दाखले व जात पडताळणीची प्रकरणे आणखी वाढणार आहेत..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.जात पडताळणी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ४६९ अर्जदारांची प्रकरणे विविध प्रशासकीय कारणास्तव तात्पुरती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. २७४ जणांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने आणि सोबत जोडलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याने ती प्रकरणे बाजूला ठेवण्यात आली आहेत. दरम्यान, २०२३ ते २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण १,४८१ जणांना कुणबी जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत..दुसरीकडे सातारा आणि कोरेगाव तालुक्यांतून जात पडताळणीसाठी सर्वात कमी प्रकरणे समोर आली आहेत. विशेषतः सातारा तालुक्यात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. प्रशासनाकडून केवळ काही प्रमाणातच पुरावे आणि नोंदी शोधण्यात यश आले आहे. पुरावे आणि नोंदींचे प्रमाण कमी असल्याने सातारा तालुक्यातून कुणबी दाखले मिळणाऱ्यांची संख्या घटली असून, परिणामी जात पडताळणी अर्जांचे प्रमाणही कमी राहिल्याचे चित्र आहे. मनोज जरांगे- पाटील यांचे सध्या सातारा व औंध गॅझेटिअर लागू होण्यासाठी उपोषण सुरू आहे. सातारा गॅझेटिअर लागू झाल्यास जिल्ह्यात कुणबी दाखले व जात पडताळणीची प्रकरणे आणखी वाढणार आहेत. त्यामुळे मागे पडलेल्या सातारा व कोरेगाव तालुक्यांतील मराठा समाजालाही कुणबी दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल..जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे अचूक आणि वैध असणे आवश्यक आहे. त्रुटी असलेली व संशयास्पद प्रकरणे बाजूला ठेवण्यात आल्याने अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनच अर्ज करावेत, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..कुणबी दाखल्यासाठी जात पडताळणी करताना मुळात सर्वांना समान नियम लावणे आवश्यक आहे. अनेकदा १८८० ते १९२० च्या दरम्यानच्या वारस नोंदींचे पुरावे देऊनही त्यापूर्वीचे पुराव्यांची मागणी अधिकाऱ्यांकडून होते. त्यामुळे अशी प्रकरणे अपात्र ठरतात. जिल्हास्तरावर झालेल्या पडताळणीवर आता विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची मुभा दिलेली असली, तरी यावर शासनाचा अंकुश हवा आहे.- विवेक कुराडे- पाटील, मराठा समन्वयक, सातारा जिल्हा.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.या तालुक्यांतून अर्जतालुकानिहाय माहितीमध्ये पाटण, कऱ्हाड, वाई आणि जावळी या तालुक्यांतून कुणबी दाखले असलेल्यांकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी सर्वाधिक अर्ज दाखल होत आहेत. या तालुक्यांमध्ये नागरिकांचा प्रतिसाद आणि कागदपत्रांची पूर्तता मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. त्याखालोखाल माण, खटाव, कोरेगाव आणि खंडाळा तालुक्यांतील प्रकरणांचा क्रमांक लागतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.