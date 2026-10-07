Satara Leopard Attack: ‘आई...’ या हाकेचा भास अजूनही! बिबट्याने हिरावलेल्या 26 महिन्यांच्या जयच्या आठवणीने आई व्याकूळ..

-सुधीर जाधवसातारा : काही म्हणा पण नियतीच्या आणि काळाच्या पाेटात नक्की काय दडलय हेच कधी काेणाला कळत नाही. अवघ्या २६ महिन्यांच्या जयवर बिबट्याने झडप घालून डाव साधला खरा पण आईच्या डाेळ्यातील पाणी काही थांबायच नाव घेऊना. अजून सुध्दा जय सतत हाका मारत असल्याचा भास हाेताे आणि दचकून उठून बसतेय. मात्र जय कुठेच दिसत नाही. घरातील प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक कोपरा आणि प्रत्येक आठवण जयचीच जाणीव करून देत आहे. मुलाच्या आठवणींपुढे शब्दही अपुरे पडतात..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...न्हाळेवाडी (ता. सातारा) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात अवघ्या २६ महिन्यांच्या जय संदीप खंडागळे या चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. घरातील चिमुकला आवाज अचानक शांत झाला आणि एका आईच्या कुशीतला संसारच जणू हरपून गेला. जय अजून बोलायला, धावायला आणि आईच्या मागे मागे फिरायला शिकत होता. त्याच्या निरागस हसण्याने घर भरून जायचे. मात्र, नियतीने त्याच्यावर अशी झडप घातली की, काही क्षणांतच कुटुंबाचे आयुष्य बदलून गेले..‘आई...’ या हाकेचा भास अजूनहीजयच्या जाण्याचे दुःख त्याच्या आईच्या मनाला स्वीकारताच येत नाही. घरात शांतता असली तरी तिच्या कानांना अजूनही जयचा आवाज ऐकू येतो. ‘आई...’ अशी हाक मारल्याचा भास होतो आणि ती दचकून उठून बसते. क्षणभर तिला वाटते, जय जवळच कुठेतरी आहे. त्याच्या छोट्या पावलांचा आवाज येईल, तो धावत येईल, अशी मनाची आस लागून राहते. पण पुढच्याच क्षणी वास्तव समोर येते... जय आता कधीच परतणार नाही..मदत मिळेल, पण लेकराची आठवणया दुर्दैवी घटनेनंतर शासन आणि लोकप्रतिनिधी कुटुंबाच्या मदतीला धावून येतील. आर्थिक मदत मिळेल, आधार मिळेल; मात्र आईच्या कुशीतून गेलेला चिमुरडा पुन्हा मिळणार नाही. पैशांनी संसाराची काही घडी पुन्हा बसू शकेल; पण लेकराच्या आठवणींचे काय? त्याच्या हसण्याची जागा कोण घेणार? रात्री अचानक जाग येऊन ‘जय कुठे आहे?’ असा प्रश्न पडला, तर त्याचे उत्तर कोण देणार?.बिबट्याचा वावर अन् गावकऱ्यांची भीतीन्हाळेवाडी परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शेती, घर आणि परिसरात वावरताना नागरिकांना सतर्क राहावे लागत आहे.’.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.आजूबाजूला पाहील अन् डोळ्यांतून अश्रू ओघळतीलजयच्या मृत्यूने एका कुटुंबाचा चिमुकला संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. मात्र, या घटनेने वन्यप्राण्यांचा वाढता वावर आणि मानवी वस्त्यांमधील सुरक्षिततेचा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जय आता नाही, पण त्याच्या आईच्या मनात त्याचा आवाज कायम राहणार आहे. कधी एखाद्या शांत रात्री तिला पुन्हा वाटेल... ‘जय मला हाक मारतोय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.