प्रतीक्षा संपली, आता धुमशान! सातारा झेडपी, पंचायत समितीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची अर्ज मागविण्यात आघाडी, भाजपची सावध खेळी..

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा बिगूल आज वाजला आहे. ६५ गट व १३० गणांसाठी येत्या सोमवारपासून अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आतापर्यंत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी इच्छुकांकडून अर्ज मागवून घेत आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे भाजपने सावध खेळी खेळत इच्छुकांकडून त्या तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. शिवसेनेची गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत रणनीती ठरणार आहे. काँग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष मात्र उमेदवारांची चाचपणी करत असल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची ही निवडणूक सर्वच प्रमुख पक्षासाठी प्रतिष्ठेची असेल. मागील वेळी जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. तब्बल आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आपली स्वबळाची ताकद लावणार आहे. त्यादृष्टीनेच वाटचाल सध्या सुरू आहे. सध्या या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातून इच्छुकांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे..दुसरीकडे जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार व दोन मंत्री असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीर होत असताना इच्छुकांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्या त्या तालुक्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडे व ज्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नाहीत त्या ठिकाणी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करण्याची सूचना केली आहे. भाजपकडून सर्वप्रथम महायुतीसाठी प्रयत्न केले जातील. त्यामध्ये मार्ग निघाला नाही तर स्वबळावर किंवा मैत्रीपूर्ण लढतीचा आग्रह असेल, असे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार महेश शिंदे यांच्यासह जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, चंद्रकांत जाधव, तसेच तालुकाप्रमुखांची एकत्रित बैठक होणार आहे. या बैठकीत निवडणुकीची रणनीती ठरणार आहे, असे जिल्हा प्रमुख रणजितसिंह भोसले यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना व काँग्रेसकडूनही उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. त्यांना कोणत्या गटात व गणात उमेदवार देता येतील, याबाबतही चर्चा सुरू आहे..युती, आघाडी सोडून लढत शक्ययुती, आघाडी यावेळेस बाजूला पडून सर्वांनीच आपली ताकद अजमावण्याची तयारी केल्यामुळेही निवडणूक प्रतिष्ठेची व चुरशीची होण्याचे संकेत आहेत. ६५ गट व १३० गणात कोणाला सर्व ठिकाणी उमेदवार मिळणार, हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल. दुसरीकडे भाजपची विजयी घोडदौड रोखण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित लढण्याचेही संकेत असून, ही एकजूट यशस्वी होणार का, यावरही बरेच काही अवलंबून असणार आहे..नऊ गटांत सर्वाधिक रस्सीखेचजिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी इतर मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण पडलेले आहे. या प्रवर्गाचे आरक्षण नऊ गटांत पडले आहे. त्यामुळे या नऊ गटांतून निवडून येणारी महिला सदस्य अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये असेल. त्यामुळे या गटांकडे सर्वच प्रमुख पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्वाधिक रस्सीखेच या गटातील लढतीत पाहायला मिळणार आहे. यामध्ये औंध, बुध, वाठार स्टेशन, कुडाळ, कोडोली, मल्हारपेठ, मारुल हवेली, विंग, काले या गटांचा समावेश आहे.