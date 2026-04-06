Satara Politics : भाजपची 'अफाट' किमया! संख्याबळ कमी असतानाही साताऱ्यात सत्ता कशी मिळवली? वाचा सविस्तर इनसाईड स्टोरी

सातारा : लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत तोडफोडीचे राजकारण करून सत्ता मिळवीत लोकशाहीला (satara local elections) मारक ठरणाऱ्या बाबी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही दिसून आल्या आहेत. .झेडपीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती निवडीवेळी झालेल्या राजकीय समीकरणांनी मतदारांच्या विश्वासाला तडा गेल्याची चर्चा आहे. ही सत्ताकेंद्रित राजकारणाची दिशा लोकशाहीसाठी धोक्याची ठरत असून, निवडणुकीनंतर भूमिका बदलणाऱ्या नेत्यांना मतदारांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे..मतदारांनी आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडून द्यावा म्हणून कार्यकर्त्यांनी जिवाचे रान करायचे आणि निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांनी सत्तेसाठी दुसऱ्या पक्षासोबत हातमिळवणी करायची, हे लोण ग्रामस्तरावरील निवडणुकांमध्ये आले आहे. प्रचारात पक्षनिष्ठेचे गोडवे गाणारे उमेदवार निकालानंतर सत्तेसाठी तडजोडी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे हे गोडवे आता केवळ प्रचारापुरतेच उरल्याची चर्चाही मतदारांतून होत आहे..भाजपची 'अफाट' किमयानिवडणुकीत २७ जागा मिळवणाऱ्या बहुमतासाठी सहा जागांची आवश्यकता असताना भाजप सत्ता स्थापन करेल, याची कुणालाही खात्री नव्हती. मात्र, भाजपने निवडणुकीचा निकाल ते अध्यक्ष निवडी या महिनाभराच्या कालावधीत राष्ट्रवादीचे सदस्य परराज्यात असतानाही फोडून आणले, तसेच प्रत्यक्ष अध्यक्ष निवडणुकीतही संख्याबळ अपूर्ण असतानाही राष्ट्रवादीच्या एका उमेदवाराला मतदान करण्यास भाग पाडले. ही सत्ता मिळविण्याची अफाट किमया भाजपच साधू शकतो, अशी सर्वत्र चर्चा आहे..पदांसाठी दलबदलसभापती निवडीतही बावधन गटातील ऋतुजा शिंदे या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आल्या होत्या. त्या सभापती निवडीपूर्वी फुटतील, असे कुणालाही वाटत नव्हते. कारण अध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या मतदान प्रक्रियेतही ऋतुजा शिंदे यांनी राष्ट्रवादीच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर विरोधी सदस्यांनी भाजपविरोधी घोषणाबाजी केली..त्यातही त्या सहभागी होत्या. मात्र, सभापती निवडीत त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली, तसेच लता कर्णे, कामेश कांबळे, फलटणच्या ऋतुजा जगताप हे उमेदवार राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर आणि मतदारांनी दाखविलेल्या विश्वासावर निवडून आले. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्ताधारी भाजपच्या गोटात सहभागी झाले..यामधील कर्णे आणि शिंदे यांना भाजपने परतफेड म्हणून सभापतिपदी संधी दिली; परंतु कामेश कांबळे आणि ऋतुजा जगताप यांनी अडचणीच्या काळात मदत करूनही संधी मिळाली नाही. या सर्व घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली गेली आहेत..झेडपीत प्रथमच असे राजकारणसातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आजपर्यंत कधीही पाहिले नाही ते राजकारण या निवडणुकीत पाहायला मिळाले. आतापर्यंत कधीही सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती निवडीत सदस्य पळवापळवी, सीसीटीव्ही बंद, घोषणाबाजी, पायऱ्यांवर आंदोलने, दमबाजी, सदस्यांवर दबाव, पोलिसांची तपासणी, सदस्यांची महिनाभर परजिल्ह्यात उठाठेव, झेडपी परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप असा प्रकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारावर चालणाऱ्या झेडपीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला.