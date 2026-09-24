Satara Lonand Road: सातारा-लोणंद मार्गावरील पूल बंद; अवजड वाहतुकीला वीस जूनपर्यंत बंदी, नेमकी कशी असेल वाहतूक?

सातारा : सातारा- लोणंद रस्त्यावरील वाढे व वडूथ गावाजवळील अनुक्रमे वेण्णा व कृष्णा नदीवरील ऐतिहासिक दगडी कमानीचे पूल २८ सप्टेंबरपासून २० जून २०२७ पर्यंत अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येणार आहेत. पुलांच्या संरचनात्मक स्थितीबाबत चिंता निर्माण झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या दोन्ही पुलांची पाहणी केली. त्या पाहणीत पुलांमध्ये पाणी झिरपणे, संरचनात्मक तडे, तसेच कमानीच्या भागात झीज झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पावसाळ्यात पुलांची संरचनात्मक स्थिती अधिक चिंताजनक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अवजड वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन समांतर पुलांचे बांधकाम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर जुन्या पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. वाहतूक बदलाच्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक, तसेच पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून, वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करून पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी केले आहे..हलक्या वाहनांना नेहमीचा मार्गसातारा- फलटण रस्त्यावर सर्व प्रकारच्या हलकी वाहने व चारचाकी वाहनांच्या वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही वाहने नेहमीच्या मार्गाने वाढे गावाच्या मार्गे ये- जा करू शकतील, तसेच अत्यावश्यक सेवांसाठी एसटी महामंडळाच्या बस व स्कूल बसना वाढे आणि वडूथजवळील पुलांवरून ये- जा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...अशी असेल वाहतूकलोणंदकडून साताऱ्याकडे येणारी वाहने लोणंदमार्गे खंडाळा- शिरवळ आणि पुढे पुणे-बंगळूर महामार्गावरून साताऱ्याकडे येतील.साताऱ्याकडून लोणंद- फलटणकडे जाणारी वाहने वाढेमार्गे न जाता पुणे- बंगळूर महामार्गाने खंडाळा- शिरवळमार्गे लोणंद- फलटणकडे जातील.साताऱ्याकडून फलटणकडे जाणारी अवजड वाहने बाँबे रेस्टॉरंट चौकातून कोरेगाव-पुसेगाव-ताथवडे घाटमार्गे फलटणकडे वळविण्यात येतील.फलटणकडून साताऱ्याकडे येणारी वाहने फलटण- ताथवडे घाट-पुसेगाव- कोरेगावमार्गे साताऱ्याकडे येतील.फलटणकडून आदर्कीमार्गे येणारी अवजड वाहने आदर्की फाटा (फौजी ढाबा) येथून वाठार, पिंपोडे बुद्रुक, सर्कलेवाडी, शिरगाव घाट, जोशी विहीरमार्गे पुणे-बंगळूर महामार्गावर येऊन साताऱ्याकडे येऊ शकतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.