Shaktipeeth Highway In Maharashtra : साताऱ्याच्या दुष्काळी मातीला येणार सोन्याचे दिवस! 'या' 3 तालुक्यांचा चेहरामोहरा बदलणार; जाणून घ्या काय आहे मेगा प्लॅन?

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी म्हणून ओळख असलेल्या माण, खटाव आणि फलटण या तालुक्यांच्या विकासाला आता मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर' आणि राज्य सरकारच्या 'शक्तिपीठ महामार्गा'मुळे या भागाचा चेहरामोहरा (Shaktipeeth Highway development in Maharashtra) बदलणार असून, भविष्यात हे तालुके राज्यातील महत्त्वाचे 'ट्रान्सपोर्ट हब' म्हणून उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या या भागातील नागरिकांना रोजगारासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत होते. मात्र, आता या दोन महामार्ग प्रकल्पांमुळे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी क्षेत्रात मोठी आर्थिक क्रांती घडण्याची अपेक्षा आहे..शेतकऱ्यांच्या हाती कोट्यवधींची भरपाईमहामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू असून, हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला मोठी चालना मिळेल. अनेक गावांमध्ये जमीन व्यवहारांना वेग आला असून, जमिनींचे दरही वाढू लागले आहेत..स्थानिक व्यवसायांना नवी संधीमहामार्गांच्या कामांमुळे खडी, वाळू, वाहतूक, बांधकाम साहित्य आणि मजुरी यांसारख्या व्यवसायांमध्ये मोठी उलाढाल सुरू झाली आहे. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असून, भविष्यात महामार्गालगत लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आणि छोटे-मोठे उद्योग उभारले जाण्याची शक्यता आहे..शेतीमालाला मिळणार वेगवान बाजारपेठफलटणचा साखर पट्टा तसेच माण-खटावमधील डाळिंब, आले आणि इतर नगदी पिकांना आता थेट राष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडले जाणार आहे. सुधारित दळणवळणामुळे शेतीमाल कमी वेळेत मुंबई, सुरत, चेन्नईसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये पोहोचवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्याची अपेक्षा आहे..धार्मिक पर्यटनालाही चालनाराज्य सरकारचा 'शक्तिपीठ महामार्ग' हा धार्मिक पर्यटनासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. या मार्गामुळे पंढरपूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर यांसारख्या प्रमुख तीर्थक्षेत्रांशी संपर्क अधिक जलद होणार आहे. परिणामी, हॉटेल, रेस्टॉरंट, पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे..दोन महामार्ग ठरणार 'गेमचेंजर'१) सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरकेंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग फलटण, माण आणि खटाव तालुक्यांच्या पूर्व भागातून जाणार आहे. या मार्गामुळे महाराष्ट्राला दक्षिण आणि उत्तर भारताशी थेट जोडणी मिळणार असून, औद्योगिक वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.२) शक्तिपीठ महामार्गराज्य सरकारचा हा महामार्ग धार्मिक पर्यटनासोबतच स्थानिक आर्थिक विकासालाही चालना देणार आहे. महामार्गालगत व्यावसायिक गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.