सातारा: सदरबझार येथील मनीषा प्रवीण भुजबळ यांनी त्यांचा मुलगा ऋग्वेद याच्यासमवेत नुकतेच किलिमांजारो शिखर सर करून नववर्षाचे स्वागत केले. मनीषा या ४० वर्षांच्या असून, ऋग्वेद हा १५ वर्षांचा आहे. ऑनररी कॅप्टन हणमंत धर्माजी भुजबळ (मराठा लाइट इन्फंट्री) यांच्या मनीषा या स्नूषा आहेत, तर ऋग्वेद हा नातू आहे. आई-मुलाच्या जिद्दीचे, धाडसाचे कौतुक होत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या दिवशीच सकाळी सव्वासात वाजता भुजबळ यांच्यासमवेत त्यांचा चमू समुद्रसपाटीपासून पाच हजार ८९५ मीटर (१९,३४१ फूट) उंचीवर असलेल्या माउंट किलिमांजारोच्या 'उहुरू शिखर' या सर्वोच्च टोकावर पोहोचला. किलिमांजारो हा आफ्रिका खंडातील सर्वात उंच पर्वत, तर जगातील सर्वात उंच मुक्त-उभा पर्वत आहे आणि जगातील सर्वात मोठ्या सुप्त ज्वालामुखींपैकी एक आहे. आमच्या चमूने चढाईसाठी 'मचामे मार्ग' निवडला. ज्याच्या तीव्र चढणीमुळे आणि आव्हानात्मक भूप्रदेशामुळे 'रिस्की रूट' अशी ओळख आहे. सोप्या मानल्या जाणाऱ्या मारंगू मार्गाच्या तुलनेत, मचामे मार्गावर ट्रेकर्सना तंबूत राहावे लागते. 'बरान्को वॉल' या खडतर वाटेतूनही प्रवास झाला. जे एक उभी चढण असून, शारीरिक चपळता आणि मानसिक धैर्याची कसोटी पाहते, असे ट्रेकर्सने नमूद केले.२६ डिसेंबरला या मोहिमेस प्रारंभ झाला. पाच वेगवेगळ्या हवामान पट्ट्यांमधून प्रवास केला. यात उष्णकटिबंधीय वर्षा वनांपासून ते गवताळ प्रदेश आणि शेवटी शिखरावरील 'आर्क्टिक' झोनचा समावेश होता. जिथे तापमान गोठणबिंदूच्या कितीतरी खाली गेले होते. २०२६ ची सुरुवात होत असताना हिमनद्यांवरून सूर्योदय पाहणे, हे आम्ही कधीही विसरू शकणार नाही. शिखराकडे जाणारी अंतिम चढण मध्यरात्री 'बराफू कॅम्प' येथून ताऱ्यांच्या प्रकाशात सुरू झाली.हेडलॅम्पचा उजेड आणि स्थानिक टांझानियन मार्गदर्शकांचे प्रोत्साहन लाभले. नवीन वर्षाचा पहिला प्रकाश क्षितिजावर आला तेव्हा आम्ही उहुरू शिखरावर पोहोचलो. तो एक अतिशय मंत्रमुग्ध करणारा आणि संस्मरणीय क्षण होता, असेही भुजबळ यांनी नमूद केले.यापूर्वी अनेक हिमालयीन ट्रेक पूर्ण केले आहेत. मे २०२५ एव्हरेस्ट बेस कॅम्प, ऑगस्ट २०२५ मध्ये माउंट युनाम यांचा त्यात समावेश आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी शिखर सर करणे हे एका स्वप्नासारखे होते.- मनीषा आणि ऋग्वेद भुजबळ