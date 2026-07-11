Satara Development: हद्दवाढ झाली, पण विकास अडकला! साताऱ्यात ५०० एकर खुल्या जागांचे हस्तांतरण रखडले; पालिकेच्या विकासकामांना ब्रेक

-गिरीश चव्हाणसातारा : हद्दवाढीनंतर सातारा पालिकेत आलेल्या शाहूपुरी, विलासपूर या दोन पूर्ण ग्रामपंचायती, तसेच शाहूनगर, पिरवाडीसह इतर उपनगरांतील खुल्या जागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे सुमारे शंभर हेक्टरहून अधिक जागांच्या कब्जेदार सदरी तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या नावाचीच नोंद आहे. या नोंदी हटून त्याठिकाणी पालिकेच्या नावाची नोंद झाली नसल्याने खुल्या जागांच्या विकसनाच्या कामावर पालिकास्तरावर मर्यादा येत आहेत. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.सनाकडे अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रस्तावाचा पाठपुरावा खासदार उदयनराजे भोसले आणि तत्कालीन आमदार आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्फतीने शासनाकडे सुरू होता. या पाठपुराव्यानुसार २०२३ मध्ये पालिकेची हद्दवाढ मंजूर झाली. यामुळे शाहूपुरी, विलासपूर या दोन पूर्ण ग्रामपंचायती, खेड ग्रामपंचायतीचा पिरवाडी व लगतची उपनगरे, तसेच शाहूनगरसह इतर भूभाग पालिकेत आला. पालिकेत येण्यापूर्वी या भागांतील नागरिकांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून पुरवल्या जात. खुल्या जागांचे आरक्षणनिहाय विकसन करण्यात येत असे. मात्र, या कामांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येत असत. हद्दवाढीनंतर पालिकेत विलीन झालेल्या दोन ग्रामपंचायती, तसेच उपनगरांना सुविधा देण्यासह त्याठिकाणी विकासकामांची उभारणी करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आली..यानुसार पालिकेने त्याठिकाणच्या सार्वजनिक इमारती व सुविधा ताब्यात घेतल्या, तर खुल्या जागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केली. ही प्रक्रिया महसूल विभागाच्या सहकार्याने पालिकेच्या स्थावर व जिंदगी विभागाने सुरू केली असली, तरी त्यात अनेक तांत्रिक अडथळे येत आहेत. पत्रव्यवहार व इतर बाबींद्वारे पालिकेचा यासाठीचा महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ढोबळमानाने त्या- त्या ग्रामपंचायतींच्या नावावर असणाऱ्या भूखंडांची संख्या पाचशेच्या घरात असून, त्यांचे एकत्रित क्षेत्र ५०० एकरच्या घरात असल्याचे समोर येत आहे..विकासाला ठरतेय अडचणमहसूल दप्तरात अनेक खुल्या जागांवर अद्यापही शाहूपुरी, विलासपूर या ग्रामपंचायतींच्या नावांची नोंद आहे. या नावांमुळे जागा विकसनाचे प्रस्ताव तयार करण्यात पालिकेसमोर अडचणी येत आहेत. महसूल विभागाच्या मदतीने पालिकेने अनेक ठिकाणच्या जागांचे हस्तांतरण पालिकेकडे करून घेतले असून, त्यात शाहूपुरीतील जागांचा जास्तीचा समावेश आहे..शाहूपुरीमध्ये सर्वाधिक क्षेत्रएकट्या शाहूपुरी परिसरात १०८ भूखंड असून, त्याचे क्षेत्र २५ एकरांच्या घरात आहे. ग्रामपंचायत अस्तित्वात येण्यापूर्वी विकसित झालेल्या अनेक वसाहती शहर नियोजन विभागाच्या आराखड्यानुसार तयार झाल्या आहेत. ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर शासन निर्णयानुसार याठिकाणच्या खुल्या जागांची मालकी ग्रामपंचायतीकडे आली होती. ती आता सातारा पालिकेकडे येणे आवश्यक आहे. पिरवाडीसह लगतच्या उपनगरांतही ९१ जागा विकसनाच्या प्रतीक्षेत आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...प्रशासनाने काय करायला पाहिजेपालिका, महसूल विभाग आणि नगररचना विभाग यांची संयुक्त समिती तयार करून हस्तांतरण प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी.प्रलंबित सर्व जागांच्या हस्तांतरणासाठी टप्प्याटप्प्याने वेळापत्रक जाहीर करावे.महसूल अभिलेख आणि मालमत्ता नोंदी तातडीने पालिकेच्या नावावर अद्ययावत कराव्यात.हस्तांतरण पूर्ण होताच प्रत्येक आरक्षित जागेवर कोणती सुविधा उभारली जाणार याचा सार्वजनिक आराखडा जाहीर करावा.हद्दवाढ झालेल्या भागातील नागरिकांसोबत नियमित बैठक घेऊन विकासकामांच्या प्रगतीची माहिती द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.