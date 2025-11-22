सातारा

Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत

Rebellion Erupts Among Supporters in Satara Municipal Election : सातारा पालिकेत अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही राजेंच्या कार्यकर्त्यांनी बंडखोरी केली.
Udayanraje Bhosale and Shivendra Raje Bhosale

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
सातारा : नाराज होऊ नका, दुसरीकडे संधी दिली जाईल, असे दोन्ही राजांनी केलेले कळकळीचे आवाहन, राजांचा निरोप देण्यासाठी दोन्ही गटांच्या प्रमुखांकडून केलेली मनधरणी, असे अर्ज माघारी घेण्यासाठी चाललेले सर्व प्रयत्न दोन्ही राजांच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांनी धुडकावले.

Bjp
Udayanraje Bhosale
Shivendraraje Bhosale
Maharashtra Politics
ShivendraRaje
Satara Municipal Corporation

