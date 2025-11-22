Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत

सातारा : नाराज होऊ नका, दुसरीकडे संधी दिली जाईल, असे दोन्ही राजांनी केलेले कळकळीचे आवाहन, राजांचा निरोप देण्यासाठी दोन्ही गटांच्या प्रमुखांकडून केलेली मनधरणी, असे अर्ज माघारी घेण्यासाठी चाललेले सर्व प्रयत्न दोन्ही राजांच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांनी धुडकावले. .त्यामुळे महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) कितपत लढत देईल, अशी चर्चा असलेल्या सातारा पालिकेच्या निवडणुकीत विरोधकांऐवजी दोन्ही राजांच्या कार्यकर्त्यांनीच २४ प्रभागांत मनोमिलनाच्या उमेदवारांविरोधात आव्हान निर्माण केल्याचे आज अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्पष्ट झाले. शिवेंद्रसिंहराजेंचे दोन उमेदवार बिनविरोध झाले असून, नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांमध्ये लढत होणार आहे..सातारा पालिकेसाठी २५ प्रभागांमध्ये ५० नगरसेवक व नगराध्यपदासाठी निवडणूक होत आहे. नऊ वर्षांनंतर निवडणूक होत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इच्छुक होते; परंतु दोन्ही राजांनी मनोमिलनची भूमिका घेत भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी बैठकांचे सत्र राबवत दोन्ही राजांनी २५ प्रभागांतील ५० जणांना उमेदवारी दिली..Pandharpur Politics : 'पाटलांच्या पराभवासाठीच शिंदेंचा भाजप प्रवेश'; मंत्री जयकुमार गोरेंचा आमदार पाटलांना सूचक इशारा.त्यामध्ये मूळ भाजपने मागील निवडणुकीत जिंकलेल्या जागा त्यांच्या त्यांना देण्यात आल्या. पक्ष चिन्हावर निवडणूक लढण्याच्या निर्णयामुळे समर्थकांना संधी देण्यावर मर्यादा आल्या होत्या; परंतु निवडणूक लढण्याची गेल्या चार वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या दोन्ही राजांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये या निर्णयाने नाराजी पसरली होती. त्यामुळेच दोन्ही राजांच्या समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते..उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी होता. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावण्यासाठी दोन्ही राजांचे व दोन्ही गटांच्या प्रमुखांचे सोमवार दुपारपासूनच प्रयत्न सुरू होते. दोन्ही राजांनी पत्रकार परिषद घेऊन कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेले अर्ज मागे घ्यावेत, पुढील काळात महामंडळ, तसेच विविध पदांवर संधी दिली जाईल, असे जाहीर आवाहन केले होते. त्याचबरोबर बंडखोरांनी अर्ज माघारी घ्यावेत, यासाठी दोन्ही गटांचे प्रमुख पदाधिकारी जोरदार प्रयत्न करत होते..थेट फोनाफोनी करून, तसेच त्रयस्तांमार्फत विनवण्यांबरोबर इशारे दिले गेले; परंतु बंडखोरीला आळा घालणे दोन्ही राजांना शक्य झाले नाही. साताऱ्यातील उदयनराजे गटाच्या २४, तर शिवेंद्रसिंहराजे गटाच्या २१ कार्यकर्त्यांनी राजांचे आव्हान धुडकावत जनतेसमोर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे आज स्पष्ट झाले. साताऱ्यात दोन्ही राजांसमोर महाविकास आघाडी कितपत आव्हान उभे करेल, अशी चर्चा पालिका निवडणूक लागल्यापासून साताऱ्यात होत होती; परंतु महाविकास आघाडीपेक्षा दोन्ही राजांच्या बंडखोरांचेच आव्हान उभे ठाकले आहे..सातारा पालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी पात्र ठरलेल्या १७ अर्जापैकी आठ जणांनी माघार घेतली. त्यामध्ये नगराध्यपदासाठी नऊ जणांमध्ये लढत होणार आहे. नगरसेवकपदासाठी एकूण २६७ इच्छुकांचे अर्ज पात्र ठरले होते. त्यातील ८४ जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज आजपर्यंत माघारी घेतले. त्यातील प्रभाग १२ अ मधून दिलीप म्हेत्रे व १३ ब मधून विनोद ऊर्फ बाळू खंदारे यांच्या विरोधात अर्ज दाखल केलेल्या सर्वांनी आपले अर्ज माघारी घेतले. त्यामुळे या दोघांची बिनविरोध निवड झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आशा पंडीत यांच्याविरोधात एकही अर्ज आलेला नव्हता. त्यामुळे पंडीत यापूर्वीच बिनविरोध झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नगरसेवकपदाच्या ४७ जागांसाठी १६९ जण निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत..नगराध्यक्षपदाचे उमेदवारअमोल मोहिते (भाजप), सुवर्णादेवी पाटील (महाविकास आघाडी), शरद काटकर, अभिजित बिचुकले, सनी काटे, रवींद्र भणगे, गणेश भिसे, सागर भिसे, सुधीर विसापुरे..बंडखोर उमेदवार(उदयनराजे गट २४, शिवेंद्रसिंहराजे गट २१)प्रभाग क्रमांक १ : शंकर किर्दत(उदयनराजे गट)प्रभाग क्रमांक २ : नलिनी घाडगे, अर्चना भोसले (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग ३ : जयश्री जाधव (उदयनराजे गट)प्रभाग ४ : तौसिफ शेख, जमादार मौलाअली डोंगरे, कांचन घोडके, धनश्री सकट (सर्व शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग ५ : राम हादगे, शिवानी कळसकर (उदयनराजे गट)प्रभाग ६ : अतुल चव्हाण, रविराज किर्दत, सुजाता भोसले (सर्व शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग ७ : आनंदा शेंडे, संगीता धबधबे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग ८ : विकास देशमुख (शिवेंद्रसिंहराजे गट), पूजा माने, सुरेखा दाखले (उदयनराजे गट)प्रभाग ९ : संजय पाटील (उदयनराजे गट), शोभा केंडे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग १० : मधूकर जाधव (उदयनराजे गट), कमल अवकिरे, संगीता परमणे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग १२ : अश्विनी पुजारी (उदयनराजे गट)प्रभाग १३ : सावित्री बडेकर (उदयनराजे गट), सोनिया शिंदे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग १४ : दिनाज शेख (उदयनराजे गट)प्रभाग १५ : राम हादगे (उदयनराजे गट)प्रभाग १६ : विनायक कांबळी (उदयनराजे गट), अमित महिपाल (शिवेंद्रसिंहराजे गट).प्रभाग १७ : बाळासाहेब नलवडे (उदयनराजे गट), धनश्री महाडिक (उदयनराजे गट)प्रभाग १८ : विनोद मोरे (उदयनराजे गट), किशोरी साळुंखे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग १९ : अनिता जगताप (उदयनराजे गट)प्रभाग २० : प्रशांत आहेरराव (उदयनराजे गट)प्रभाग २१ : सागर पावसे (उदयनराजे गट), नेहा खैर (उदयनराजे गट)प्रभाग २२ : गौरव इमडे (उदयनराजे गट), पल्लवी घोडके (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग २३ : वेदवती लेवे, जयराम काळे (शिवेंद्रसिंहराजे गट)प्रभाग २४ : कल्पना चौगुले (उदयनराजे गट)प्रभाग २५ : प्रतिभा गोगावले (उदयनराजे गट), प्रकाश साळुंखे (उदयनराजे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 