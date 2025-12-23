-गिरीश चव्हाणसातारा : निवडणुकीच्या निकालानंतर सातारा पालिकेत मोठ्या संख्येने नवख्या उमेदवारांचा शिरकाव झाला आहे. दोन्ही राजांच्या सुचनेनुसार नवख्यांना सोबतीला घेत त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचे धडे देत जुन्यांना साताऱ्याच्या विकासाचा मेळ घालावा लागणार आहे. हा मेळ घातला, तरच दोन्ही राजांच्या नजरेतील विकासकामे मार्गी लागणार असून, त्यासाठीचा रोडमॅप नूतन नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांना करावा लागणार आहे. हा रोडमॅप आणि जुन्या-नव्यांत ताळमेळ न बसल्यास सभागृहातील संघर्षाचे परिणाम विकासकामांवर होण्याची दाट शक्यता आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.जुन्या-नव्यांचा निवडणुकीच्या माध्यमातून पालिकेत प्रवेश झाला होता. पालिकेच्या यापूर्वीच्या निवडणुका सातारा विकास आघाडी आणि नगर विकास आघाडी यांच्यात तुल्यबळ होत असत. समोरासमोरील निवडणुकीत नेहमीच खासदार उदयनराजे गटाची सरशी होत असे. यंदा पहिल्यांदाच दोन्ही आघाड्या बाजूला ठेवत दोन्ही राजे भाजपच्या चिन्हावर निवडणुकीस सामोरे गेले. यात दोन्ही राजांचे उमेदवार मोठ्या फरकांनी विजयी झाले. यंदा पहिल्यांदाच नऊ बंडखोर देखील या निवडणुकीत गुलालाचे धनी झाले..निवडणूक प्रक्रिया रंगात येण्यापूर्वीच्या काळात अनेक पातळीवर विशेषतः उदयनराजे गटातील प्रमुखांच्यात मोठ्या प्रमाणात बेबनाव झाले. सातत्याने सभागृहात असणाऱ्यांपैकी काही जणांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचे प्रयत्न देखील झाले. उदयनराजे गटाच्या तुलनेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या गटात तसे प्रकार नगण्य घडले. उमेदवारी निश्चितीपासून सुरू झालेल्या बेबनावाचे पडसाद नंतर निवडणुकीच्या काळात देखील अनेक ठिकाणी दिसून आले..निकालानंतर दोन्ही राजांनी पहिल्यांदाच संधी दिलेल्यांना मतदारांनी विजयी केले. या नव्यांचे योग्यप्रकारे समायोजन, समावेशन करण्याची जबाबदारी अनेक वर्षे पालिकेत सक्रिय असणाऱ्या जुन्यांवर येऊन पडली आहे. गत कार्यकारिणीत देखील मोठ्या प्रमाणात नवखे उमेदवार पालिकेच्या सभागृहात दाखल झाले होते. या नवख्यांचा वापर फक्त सत्ताबळ आणि होला हो अन् नाहीला नाही यासाठीच जुन्यांकडून झाला. यातून अनेक पातळीवर निर्माण झालेल्या संघर्षाचा परिणाम विकासकामांवर झाला.नव्याने सक्रिय होणाऱ्या लोकनियुक्त कार्यकारिणीतील जुन्या-नव्यांच्या असहकारामुळे आगामी विकासकामांवर होणार नाही, याची जबाबदारी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्यासह दोन्ही गटांतील ज्येष्ठांना घ्यावी लागणार आहे..जुन्यांना मोने पॅटर्न टाळावा लागणारसातत्याने सभागृहात असणाऱ्या अशोक मोने यांना पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामागील कारणे अनेक असतील. मात्र, त्यात मी आणि मीच हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आगामी काळात असा पॅटर्न पालिकेतील अनेक जुन्यांच्या बाबतीत राबला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अनेक जुन्यांना मतदारांच्या मनातील सुप्त लाटेचा अंदाज घेत आगामी काळात स्वत:ऐवजी नवख्यांना संधी देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे..विकासकामांवर ठेवावे लागणार लक्षशिवेंद्रसिंहराजेंनी प्रचारात विकासकामे आणि त्यातील अर्थकारणाविषयी मत नोंदवले होते. त्या मतांवर त्यांनी ठाम राहात नगरसेवक ठेकेदार होणार नाही, यासाठीची जास्तीची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. ही दक्षता घेत असतानाच त्यांना कामांच्या समान वाटपासह इतर बाबींना देखील प्राधान्य द्यावे लागणार आहे..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...बंडखोरांचे करावे लागणार समावेशनशहराच्या विकासासाठी दोन्ही राजांना मनोमिलनाच्या विरोधात निवडून आलेल्या बंडखोरांचे योग्य प्रकारे आणि त्यांना मिळालेल्या जनाधाराचा आदर करत समावेशन करणे आवश्यक आहे. हे समावेशन करत असतानाच त्यांना यथायोग्य संधी देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असून, ते प्रयत्न झाले, तरच दोन्ही राजांचा आणि पर्यायाने भाजपचा आवाज पालिकेच्या सभागृहात बुलंद होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.