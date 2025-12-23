सातारा

Satara politics:'सातारा पालिकेत नेत्‍यांना घालावा लागणार नव्या-जुन्यांचा मेळ'; विकासकामांसाठी रोडमॅपची गरज,ज्येष्ठांना साधावा लागणार समन्वय..

Satara city Development Political Coordination : सातारा पालिकेत नव्या-जुन्यांचा समन्वय साधण्याची गरज; विकासकामांसाठी रोडमॅपची तयारी
Leaders and officials discussing development issues at Satara Municipal Council.

Leaders and officials discussing development issues at Satara Municipal Council.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-गिरीश चव्हाण

सातारा : निवडणुकीच्‍या निकालानंतर सातारा पालिकेत मोठ्या संख्‍येने नवख्‍या उमेदवारांचा शिरकाव झाला आहे. दोन्ही राजांच्या सुचनेनुसार नवख्‍यांना सोबतीला घेत त्‍यांना प्रशासकीय कामकाजाचे धडे देत जुन्‍यांना साताऱ्याच्‍या विकासाचा मेळ घालावा लागणार आहे. हा मेळ घातला, तरच दोन्‍ही राजांच्‍या नजरेतील विकासकामे मार्गी लागणार असून, त्‍यासाठीचा रोडमॅप नूतन नगराध्‍यक्ष अमोल मोहिते यांना करावा लागणार आहे. हा रोडमॅप आणि जुन्‍या-नव्‍यां‍त ताळमेळ न बसल्‍यास सभागृहातील संघर्षाचे परिणाम विकासकामांवर होण्‍याची दाट शक्‍यता आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Municipal Corporation
Development
district
Maharashtra Politics
Municipal election
Urban Development Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com